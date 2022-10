Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur? Migrationsforscher befürchtet „historischen Fluchtwinter“

Lambrecht erstmals seit Kriegsbeginn in Ukraine: Ministerin muss bei Luftalarm in Bunker

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Bei einem Luftalarm in der Hafenstadt Odessa muss sie in einen Bunker. Bei dem Besuch sagt sie die rasche Lieferung einer ersten Einheit des bodengestützten Luftabwehrsystems Iris-T SLM zu.