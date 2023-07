Die Minenhölle der Russen: Der Tod lauert auf jedem Meter

Immer wieder zoomt die Drohne an die ukrainischen Soldaten heran, die regungslos im Gras liegen. Dann rollt ein Schützenpanzer ins Bild, Nebelgranaten explodieren und hüllen die Verletzten am Boden in eine weiße Wolke. Als sich die Rauchschwaden verziehen, filmt die Drohne der ukrainischen Armee, wie Soldaten aus einem Schützenpanzer ihren Kameraden zu Hilfe eilen. Doch obwohl sie vorsichtig sind, explodieren mehrere Minen binnen Minuten: Ein Soldat war auf eine vermeintlich sichere Fläche gesprungen, landete jedoch direkt auf einer Mine. Die Sprengladung reißt ihm augenblicklich ein Bein weg. Innerhalb weniger Sekunden bindet er sich den rechten Oberschenkel ab und zieht sich mit letzter Kraft wieder in den Schützenpanzer. Eine breite Blutspur auf der Rampe des Panzers markiert das schmerzvolle Geschehen.

Was war dort an der Frontlinie südlich von Bachmut geschehen? Die Ukrainer hatten bei ihrer Gegenoffensive versucht, mit einem Minenräumpanzer eine Schneise zu schlagen, erklärt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. „Das Minenräumfahrzeug an der Spitze wurde aber zerstört und die Bradley-Schützenpanzer hinter ihm konnten nicht weiter“, sagt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Beim Versuch auszuweichen, hätten dann mindestens zwei Schützenpanzer die geräumte Minengasse verlassen, so Reisner – sie hätten die Minen ausgelöst und seien zerstört worden.

Russlands heimtückische Minenfelder in der Ukraine

Die westlichen Schützenpanzer, die auch in diesem Fall von der Ukraine eingesetzt wurden, bieten der Besatzung jedoch einen guten Schutz. Meist sind die Soldaten nicht oder nur leicht verletzt. Trotzdem muss die Besatzung das beschädigte Fahrzeug nach der Explosion schnell verlassen, um Artillerie- und Luftangriffen zu entgehen. Doch beim Verlassen der Schützenpanzer laufen die ukrainischen Soldaten direkt in die von Russland, fast schon in industriellem Ausmaß, verlegten Minenfelder – so auch in diesem Fall, den die Drohne aufgenommen hat. „Die Russen haben hier zuvor mit Mehrfachraketenwerfern Minen verschossen und damit großflächige Bereiche vermint“, sagt Reisner. Die Folge zeigt das Drohnenvideo: Beinahe ein Dutzend Soldaten liegt verletzt am Boden, niemand von ihnen kann ohne Hilfe gehen. Manch einer wagt einen Versuch und robbt in Richtung der rettenden Rampe des Schützenpanzers, den ihre Kameraden in ihre Nähe fahren. Auf jedem Meter lauert die Gefahr, dass irgendwo eine Mine versteckt ist.

In der Minenhölle der Russen zeigt sich einmal mehr, wie grausam und brutal dieser Krieg ist. „Das Heimtückische an den Minenfeldern ist: Wenn man einmal in das Minenfeld reingefahren ist, kommen die Truppen wegen der Kombination aus Panzerminen und Anti-Personenminen nicht mehr so einfach wieder heraus“, erklärt Reisner die schwierige Situation der ukrainischen Soldaten.

„Minen sind furchtbar“

„Minen sind furchtbar. Sie machen mir mehr Angst als alles andere“, sagte der 36-jährige ukrainische Soldat Artyom der BBC. Vor wenigen Tagen hatten gleich zwei seiner Kameraden Minen ausgelöst und ein Bein verloren. „Unsere Jungs waren erfahren. Aber es ist schwer, alles im Auge zu behalten“, sagt der Soldat. „Wir haben nach jedem Kampf Verwundete.“

„Wenn ein Trupp der Ukraine vorstößt und Minen räumt, haben die Russen schon häufiger von hinten den geräumten Bereich mit neuen Minen übersät“, sagt Reisner. Dies bestätigt auch Artyom. Er ist wütend, dass die Russen so „schlau“ sind und Minen einsetzen, statt sich dem Kampf Mann gegen Mann zu stellen.

Die ukrainischen Soldaten sind im Minenfeld regelrecht gefangen. Für sie beginnt in diesem Moment ein Kampf gegen die Zeit. Denn solange sie im Minenfeld fixiert sind, Verletzte bergen müssen und kaum noch über funktionsfähige Waffen verfügen, sind sie ein leichtes Ziel für russische Angriffe aus der Luft. Das britische Verteidigungsministerium berichtet, dass Russland in den vergangenen Wochen seine Taktik zum Ausbremsen der ukrainischen Gegenoffensive optimiert hat. „Der Kern dieser Taktik besteht im intensiven Einsatz von Anti-Panzerminen.“ Die Dichte der Minenfelder in einigen Gebieten übersteige sogar die Vorgaben in der russischen Militärdoktrin.

Ukraine fehlt Spezialgerät gegen Minen

Russland hat die Minen vor allem über freie Flächen und an den Schnittstellen der Baumreihen verlegt. „Die großen Minenfelder der Russen bestehen vor allem aus Panzerminen“, sagt Reisner. Sie könnten nicht von einem Menschen ausgelöst werden, weil dafür ein größeres Gewicht notwendig sei. Immer häufiger sprengt das ukrainische Militär Minengassen. „Dabei wird eine Sprengladung abgefeuert und durch den Detonationsdruck lösen dann die Minen aus“, erläutert Oberst Reisner. Zwar könnten Minen auch von Scharfschützen durch Beschuss ausgelöst werden, doch das sei sehr mühsam und nicht sehr effektiv.

Doch für die Räumung und Sprengung der Minen hat die Ukraine nur sehr wenig Spezialgerät. Die Frustration bei Artyom und seinen Kameraden darüber ist groß. Trotzdem sind sie zuversichtlich, lernen zu improvisieren und Wege zu finden, um sicher durch die Minenfelder zu gelangen. Ihr Kampf geht weiter.