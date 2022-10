Moskau erklärt zivile US-Satelliten zu legitimen Zielen

„Eine total schwierige Vergabe“: Innenministerin Faeser mit Kritik an WM-Gastgeber Katar

Der WM-Gastgeber Katar steht wegen Menschenrechtsverstößen immer wieder in der Kritik. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor ihrem in Kürze anstehenden Besuch im Golf-Emirat ihre Bedenken geäußert. In Katar wolle sie sich die Meinung der Zivilgesellschaft anhören, sagte die Ministerin in der ARD.