Neues Massengrab auf Satellitenbildern nahe Bachmut entdeckt

Das dem RND von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto zeigt den Ort Wolodymyriwka in Donezk am 1. April 2023 mit neuen Massengräbern.

In der Ukraine gibt es offenbar ein neues Massengrab, das sich am Rande des Dorfes Wolodymyriwka in der Region Donezk befindet. Der Ort mit einst 675 Einwohnerinnen und Einwohnern wird seit Wochen von Russland besetzt und befindet sich nur etwa fünf Kilometer von Soledar und 15 Kilometer von Bachmut entfernt. Satellitenbilder des Dorfes, die der US-Satellitenkonzern Maxar Technologies dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zur Verfügung gestellt hat, zeigen ein erst vor Kurzem ausgehobenes Massengrab etwa 500 Meter vor dem kleinen Dorf.

Die dem RND von Maxar Technologies zur Verfügung gestellten Satellitenfotos zeigen den Ort Wolodymyriwka in Donezk am 23. Februar und am 1. April 2023. © Quelle: Satellite image ©2023 Maxar Technologies.

Den Satellitenbildern zufolge sind die Gräber zwischen dem 23. Februar und dem 1. April 2023 ausgehoben worden. Es handelt sich dabei um 200 Gräber, die auf einem Acker in zehn Reihen angelegt wurden. Wie aus Drohnenaufnahmen der ukrainischen Armee vom 10. April hervorgeht, waren zu diesem Zeitpunkt etwa 70 der Gräber für eine Bestattung vorbereitet worden. In den übrigen 130 Gräbern sind den Bildern zufolge bereits Personen bestattet worden. Die Gräber haben offenbar keine Kreuze oder andere Kennzeichnungen, sind aber einzeln ausgehoben.

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer geht davon aus, dass es sich um Gräber gefallener russischer Soldaten oder Wagner-Söldner handelt. „Höchstwahrscheinlich handelt es sich aber um getötete Kämpfer der Gruppe Wagner, da diese oft keine Angehörigen mehr in der Heimat haben, mit ihren Familien gebrochen haben und somit in der Ukraine verbleiben“, so Reisner im Gespräch mit dem RND. Denn Angehörige der russischen Armee werden in der Regel nach Russland überführt. Dass gefallene Ukrainerinnen oder Ukrainer dort begraben werden, hält er für unwahrscheinlich. „Getötete ukrainische Soldaten werden von den Russen meist massiert in Gruben verscharrt und nicht in solchen Einzelgräbern beerdigt.“

Ein weiterer Grund, warum es sich wohl um getötete Wagner-Söldner handelt: In dieser Gegend sind laut Reisner keine massiven Verluste regulärer russischer Einheiten bekannt, „wohl aber große Verluste unter den Wagner-Söldnern“. Die Kämpfe bei Soledar markierten einen wichtigen militärischen Durchbruch für die russischen Angreifer und hätten daher eine hohe symbolische Bedeutung. „Die Gefallenen ruhen daher in der Nähe ihres letzten Kampfplatzes, was sehr typisch für die sowjetische/russische Tradition ist.“ Die vielen Gräber würden, im Falle russischer Gefallener, die hohen Verluste zeigen.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des neuen Massengrabs befindet sich bereits ein älterer Friedhof. Dass nun bei Frost und Schnee ein Massengrab ausgehoben werden mussten, lässt darauf schließen, dass der Platz auf dem bisherigen Friedhof für so viele weitere Tote nicht mehr ausreichte. „Möglicherweise wollte man vonseiten der russischen Besatzungsbehörden den zivilen Friedhof von einem Militärfriedhof trennen, um eine späteren Gedenkort zu schaffen“, führt Reisner einen weiteren Grund an.

Selenskyj ruft Ukrainer zum Durchhalten auf Während die Kämpfe im Osten toben und die geplante Offensive ausbleibt, appelliert Präsident Selenskyj an das Durchhaltevermögen seiner Landsleute. © Quelle: dpa

Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Berichte von Partisanen, die in Wolodymyriwka Widerstand gegen die russischen Besatzer leisteten. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am 10. Dezember mit, man habe eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe bei Wolodymyriwka zerstört. Am 28. Dezember gab es erneut eine ähnlich lautende Meldung aus Moskau über die Zerschlagung ukrainischer Partisanen nahe dem Dorf.

Seit Beginn des russischen Krieges wurden in der Ukraine mehrere Massengräber entdeckt, unter anderem in Lyman (Region Donezk), Isjum (Region Charkiw) und Butscha (Region Kiew). Bei den Verstorbenen handelte es sich in vielen Fällen um Zivilistinnen und Zivilisten. Ukrainische Soldaten fanden die Gräber nach der Rückeroberung der besetzten Gebiete. Wolodymyriwka wird derzeit weiter von russischen Truppen besetzt gehalten.

Mindestens seit Mai 2022 kämpfen ukrainische und russische Soldaten in der Gegend rund um das kleine Dorf. Im Juni nahmen die Russen den Ort dann ein. Die Kämpfe in der Umgebung gingen aber weiter. Immer wieder gab es Berichte über anhaltende Gefechte nahe dem Dorf, unter anderem im Oktober und November vergangenen Jahres. Am 1. Dezember erklärte das russische Verteidigungsministerium, die russischen Streitkräfte hätten einen ukrainischen Gegenangriff nahe Wolodymyriwka zurückgeschlagen.

Dass erst in jüngster Zeit, also viele Wochen später, das Massengrab angelegt wurde, überrascht Oberst Reisner nicht. „Erst wenn die Front sich verlagert hat und keine Kampfhandlungen mehr stattfinden, können die Gefallenen geborgen werden“, erklärt er.

Obwohl sich die ukrainischen Soldaten aus der näheren Umgebung zurückzogen haben, kommt es dort weiterhin zu Kämpfen. Erst am Mittwoch berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die offizielle Mitteilung der russischen Militärbesatzung von Donezk, dass bei Beschuss ein 65-jähriger Mann verletzt worden sei. Am Vortag seien zwei Zivilisten im Alter von 61 und 28 Jahren bei Beschuss verwundet worden. Die Berichte konnten nicht unabhängig überprüft werden.