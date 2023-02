Norwegens Geheimdienst warnt vor Atomwaffen auf Russlands Nordflotte

Mit den Verlusten der russischen Armee im Krieg in der Ukrainewächst die Gefahr einer atomaren Eskalation. Davor warnt nun der norwegische Geheimdienst in seinem Jahresbericht. Moskau konzentriere seine nuklearen Fähigkeiten aktuell auf seine U-Boote und Kriegsschiffe. Eine Gefahr für die Nato?

Der norwegische Geheimdienst hat in einem Krisenbericht vor der zunehmenden Bedrohung eines russischen Atomschlags gewarnt. „Ein zentraler Teil der nuklearen Fähigkeiten befindet sich auf den U-Booten und Überwasserschiffen der Nordflotte“, so die Einschätzung des Geheimdienstes in einem aktuellen Bericht. Verschiedene Medien berichteten am Mittwoch, dass Russland damit zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges taktische Atomwaffen an Bord seiner Kriegsschiffe habe.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Pavel Podvig, leitender Forscher am UN-Institut für Abrüstungsforschung, betont jedoch, er halte es für höchst unwahrscheinlich, dass der Bericht darauf hindeute, dass Russland mit taktischen Atomwaffen bewaffnete Schiffe eingesetzt habe.

Pentagon: Russland hat Hälfte seiner Kampfpanzer verloren Moskaus Bodenstreitkräfte seien in „bedeutendem Ausmaß geschwächt“ worden. © Quelle: dpa

Vielmehr verlasse sich Moskau auf die Schiffe der Nordflotte, die theoretisch dazu in der Lage seien Atomwaffen tragen. Podvig erklärte gegenüber „Polico“, dass US- und andere Geheimdienstmitarbeiter bisher keine Anzeichen von Aktivitäten gesehen, die darauf hindeuten würden, dass Russland seine taktischen Atomwaffen stationiert. Militärexperten zufolge, würde westliche Geheimdienste grundsätzlich bemerken, sollte Russland seine Nuklear-U-Boote einsetzen.

Oslo schließt Eskalation im Ukrainekrieg nicht aus

Allerdings: Mit den geschwächten konventionellen Militärfähigkeiten Russlands habe die Bedeutung von Atomwaffen erheblich zugenommen, heißt es von Seiten des norwegischen Geheimdiensts. „Taktische Nuklearwaffen stellen in mehreren Einsatzszenarien, an denen Nato-Staaten beteiligt sein können, eine besonders ernste Bedrohung dar“, warnt Oslo. Der Kreml schaffe bewusst Unsicherheit über die Bereitschaft zum Einsatz von Atomwaffen.

Man könne nicht ausschließen, dass der Krieg in der Ukraine zu einem größeren Konflikt eskaliert, an dem Russland, die USA und die Nato – und damit auch Deutschland – direkt militärisch beteiligt werden. „In einem solchen Fall käme der sogenannte demonstrative Einsatz taktischer Nuklearwaffen in Frage“.

„Während strategische Nuklearwaffen ganze Landstriche zerstören, lassen sich kleine, taktische Nuklearwaffen für eine psychologische Kriegsführung einsetzen“, erklärte die Direktorin des Zentrums für internationale Sicherheit an der Hertie School, Marina Henke, in diesem Zusammenhang dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Diese hätten eine deutlich geringe Sprengkraft als größere strategische Nuklearwaffen.

Im Falle eines demonstrativen Einsatzes könnte Putin eine Nuklearbombe über der Ostsee oder dem Schwarzen Meer zünden. „Putin würde damit das klare Signal an den Westen senden, dass er bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen“, so Henke. Schätzungen zufolge verfügt Russland über rund 6000 nukleare Sprengköpfe – davon 2000 taktische Atomwaffen.

Gefahr der nuklearen Eskalation wächst

Durch den Krieg in der Ukraine seien Russlands konventionelle Streitkräfte erheblich geschwächt, beobachtet der norwegische Geheimdienst. Ein großer Teil dessen, was übrig bleibt, bleibt im Krieg gebunden. „Russland hat unter anderem drei Viertel seiner modernen Boden-Boden-Raketen in der Ukraine verbraucht“, heißt es in dem Krisenbericht. Ukrainischen Angaben zufolge habe Russland seit Kriegsbeginn 139.700 Soldaten verloren. Darüber hinaus seien 3290 Panzer und 6507 gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden.

Die nuklearen Fähigkeiten Russlands hingegen seien die gleichen wie vor dem Krieg, und die Luft- und Seestreitkräfte im Wesentlichen intakt, so Oslo. Russland hat dem Westen immer wieder mit einem Atomschlag gedroht. Erst im Januar hat Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew noch einmal seine Atomdrohungen erneuert. „Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann den Beginn eines Atomkriegs nach sich ziehen“, erklärte der Russe vor einem Nato-Treffen in Ramstein.

