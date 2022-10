Offenbar neues Massengrab in befreiter Stadt Lyman gefunden

Scholz weist internationale Kritik an Deutschland in Krise zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat internationale Kritik am deutschen Kurs in der Energiekrise zurückgewiesen am Rande der deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in La Coruña zurückgewiesen. Man habe „sehr, sehr viele weitreichende“ Entscheidungen getroffen, so der Kanzler.