Schon wieder hat es gewaltige Explosionen in einem russischen Munitionslager gegeben. Mehrere osteuropäische Medien berichten von mehreren Detonationen eines Depots im besetzten Teil der Region Donezk. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos von dem Vorfall.

Am Dienstag hat es bereits auf der Krim eine gewaltige Explosion in einem russischen Munitionslager gegeben.

Berichte: Explosionen erschüttern russisches Munitionsdepot in der Region Donezk

In der umkämpften Region Donezk ist es in der Nacht zu Donnerstag offenbar zu mehreren Explosionen in einem russischen Munitions­depot gekommen. Darüber berichten mehrere Medien, unter anderem die osteuropäische Nachrichtenagentur Nexta.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken zeigen gewaltige Detonationen, die in Amwrossijiwka stattgefunden haben sollen. Die Stadt befindet sich im von Russland belagerten Teil der Ukraine, etwa 60 Kilometer von der Frontlinie entfernt und kurz vor der russischen Grenze.

Die Angaben über die Explosionen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Offen ist auch, aus welchen Gründen es zu den Detonationen im Munitionslager kam.

Explosionen bereits auf der Krim

Erst am Dienstagmorgen ist es auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim zum zweiten Mal in einer Woche ein russischer Militärstützpunkt von Explosionen erschüttert worden. Getroffen wurde laut Krim-Verwaltung ein Munitionslager bei der Stadt Dschankoj im Norden. Das russische Verteidigungs­ministerium sprach von einem „Sabotageakt“. Auch zivile Objekte seien beschädigt worden, darunter Stromleitungen, ein Kraftwerk, Bahngleise sowie Wohngebäude.

Steckt die ukrainische Armee hinter den Explosionen auf der Krim? Jüngste Vorfälle auf der von Russland annektierten Halbinsel könnten darauf hindeuten, dass das ukrainische Militär seine Reichweite jüngst vergrößern konnte. © Quelle: Reuters

Selenskyj reklamierte die Detonationen nicht als Angriffe für die Ukraine. Die Auslöser seien „sehr verschieden“, die Russen könnten auch selbst schuld sein. Trotzdem gelte: „Je weniger Möglichkeiten die Besatzer haben, Böses zu tun und Ukrainer zu töten, desto eher können wir diesen Krieg beenden, indem wir unser Land befreien.“

RND/jst mit dpa

