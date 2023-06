„Operationen der Ukraine könnten bis ins nächste Jahr hinein dauern“

Drei Wochen nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive machen sich in Kiew Frustration und Ernüchterung breit. „Es gibt einige Schwierigkeiten“, räumt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem BBC-Interview ein. „Die Gegenoffensive ist nicht leicht.“ Die russischen Truppen hätten 200.000 Quadratkilometer Frontgebiet vermint. Trotzdem hofft er auf einen Erfolg wie im Herbst in Charkiw, wo russische Truppen unter Druck gerieten und die Flucht ergriffen. „Hier wird es genauso sein“, so Selenskyj.

„Es geht nicht schnell und es geht nicht einfach“, so die Bilanz nach den ersten drei Wochen von Militärexperte Nico Lange, Senior Fellow der Zeitenwendeinitiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz und bis Ende 2021 Chef des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium. „Schnelle erste Durchbrüche sind der ukrainischen Armee nicht gelungen, jetzt kann sie nur durch langsame, harte und systematische Arbeit vorankommen“, sagt Lange im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ukraine setzt ein Drittel der Kräfte ein

130 Quadratkilometer hat die Ukraine zurückerobert. Das entspricht weniger als 0,1 Prozent des von Russland besetzten Gebietes. Bislang ist es den ukrainischen Truppen noch nicht gelungen, bis zur ersten russischen Hauptverteidigungslinie vorzudringen. Sie rückten bis zu sieben Kilometer vor und erreichten lediglich erste Gefechtsvorposten. Allerdings sind erst ein Drittel der neu ausgerüsteten Brigaden im Einsatz, acht Dörfer konnten sie befreien.

Mit empfindlichen Nadelstichen versucht die Ukraine nun, den Druck auf die russischen Truppen zu erhöhen. In den letzten Tagen wurden vermehrt wichtige Eisenbahnlinien angegriffen. Auch die Zerstörung von vier russischen Munitionsdepots, darunter ein zentrales bei Rykowe, zeigt, dass die Ukraine derzeit besonders die Logistikketten im Visier hat. Ob die Munition knapp wird, zeigt sich in etwa zwei Wochen. „Die russischen Truppen an der Front sollen von Treibstoff- und Munitionsnachschub abgeschnitten werden und im Grund genommen aushungern“, sagt Lange. Er verweist darauf, dass die Ukraine mit dieser Strategie letztes Jahr in Cherson bereits Erfolg hatte. Damals drohten die russischen Truppen von der Versorgung abgeschnitten zu werden und zogen sich aus Teilen Chersons zurück. Diese Strategie brauche aber Zeit. „Es wird immer deutlicher, dass wir nicht von einer großen Gegenoffensive sprechen, sondern von vielen kleineren Operationen“, so Lange. „Diese Operationen der Ukraine könnten bis ins nächste Jahr hinein dauern.“

Der ukrainische Angriff mit Storm-Shadow-Raketen auf die Brücke bei Tschonhar, mehr als 100 Kilometer von der Front entfernt, trifft die russische Besatzungsmacht nun an empfindlicher Stelle: Es handelt sich um einen der wichtigsten Übergänge zur Halbinsel Krim. Drei Straßen verbinden die Krim mit der Region Cherson im Süden der Ukraine, die zum Teil von Russland besetzt wird. Über diese Straßen versorgt Russland die Soldaten mit militärischer Ausrüstung, Treibstoff und Lebensmitteln im Süden. „Diese Angriffe setzen die russische Seite massiv und Druck und sind ganz sicher ein wirksames Mittel für die ukrainische Seite“, so die Einschätzung von Militärexperte Lange. Er geht davon aus, dass dies nicht der letzte Angriff auf die Zugänge zur Krim gewesen sein wird.

Das wird nicht der letzte Angriff auf die Zugänge zur Krim gewesen sein. Nico Lange, Senior Fellow der Zeitenwendeinitiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz

Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Malyar berichtet, dass die russische Armee erhebliche Kräfte entsandt habe, um die ukrainische Offensive zu stoppen. Dies erschwere den ukrainischen Vormarsch. Bei Kupjansk und Lyman habe man russische Gegenschläge abwehren können.

Anders als in früheren Phasen des Krieges setzt das russische Militär jetzt stärker auf Kampfhubschrauber. Am Flughafen Berdjansk sind mehr als 20 zusätzliche Hubschrauber stationiert worden, wie Satellitenbilder zeigen. Mit diesen Kampfhubschraubern ist Russland in der Lage, die ukrainischen Einheiten aus der Luft anzugreifen. Die Hubschrauber feuern Panzerabwehrraketen aus acht bis zehn Kilometer Entfernung auf ukrainische Panzer und verhindern, dass die ukrainischen Soldaten überhaupt dort ankommen, wo sie angreifen sollen. Der Ukraine fehlt die Luftüberlegenheit, um solche Angriffe abzuwehren. Denn die wenigen Luftverteidigungssysteme der Ukraine werden schon zum Schutz der Städte benötigt.

Ukraine fehlt Luftüberlegenheit

Es sei keine Überraschung, dass die Ukraine bei ihrer Offensive Probleme durch Angriffe aus der Luft hat. „Das ukrainische Militär musste damit rechnen, dass die Russen die fehlende Luftüberlegenheit der Ukraine ausnutzen und die Offensive aus der Luft angreifen“, so Lange. Es sei jedoch nicht klar gewesen, in welchem Umfang die Russen Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge einsetzen würden und wie sehr dies in Kombination mit den russischen Minenfeldern die ukrainischen Vorstöße erschwere. Nun zeigt sich: „Russland ist mit diesen Angriffen recht erfolgreich.“ Immer wieder werden die ukrainischen Kräfte zurückgeschlagen.

Ein Vorstoß ist auch deshalb so schwierig, weil sich die ukrainischen Einheiten durch großangelegte Minenfelder kämpfen müssen. Mit Minenräumpanzer versucht die Ukraine, näher zur Hauptverteidigungslinie der Russen vorzustoßen. Doch auf diese Situation haben sich die russischen Streitkräfte offenbar gut vorbereitet: Sie nutzen den Minenwerfer Zemljedelije, um aus fünf bis 15 Kilometern Entfernung den gerade erst entminten Korridor mit einem neuen Minengürtel zu überziehen. Die russischen Minenwerfer bremsen den ukrainischen Vormarsch, so Experte Lange, weil die Ukraine mit der Minenräumung wieder von vorne beginnen muss. „Es gibt einfach nicht genug Minenräumpanzer, aber sehr viele von Russland verminte Gebiete“, sagt er.

Russen greifen Minenräumfahrzeuge an

Da die Russen gezielt die wenigen ukrainischen Minenräumfahrzeuge angreift, hat die Ukraine inzwischen reagiert. Sie setzt diese kostbaren Fahrzeuge nur noch selten an der Front ein und versucht stattdessen, mit Minensprengungen einen sicheren Korridor für den Vorstoß zu schaffen. Doch die Ukraine verfügt noch über zu wenige Mittel zur Minenräumung und Minensprengung und kommt deshalb nur langsam voran.

Je weiter die ukrainischen Streitkräfte vorrücken, desto stärker sind sie der russischen Artillerie und den Angriffen aus der Luft ausgesetzt. Hinzu kommt, dass die Verteidigungspositionen der Russen eine gewaltige Herausforderung für die Ukraine darstellen. Russische Schützengräben hätten sich häufig als besser gebaut erwiesen als ihre ukrainischen Gegenstücke, sagten ukrainische Soldaten laut der „New York Times“. Einige Bunker seien so tief, dass sie von den ukrainischen Drohnen nicht entdeckt werden konnten.

Fachleute sprechen von den umfangreichsten Verteidigungsanlagen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Ob sie die ukrainische Offensive aufhalten kann, hängt vor allem davon ab, ob Russland genug Soldaten für diese kilometerlangen Schützengräben hat. In den ersten Gräben, noch mehrere Kilometer vor der ersten Hauptverteidigungslinie, sollen Strafgefangene die ukrainischen Angreifer abwehren. Russland setzt sie dort als Kanonenfutter ein. Die Moral sei gering, heißt es, doch wer versucht zu flüchten, werde selbst erschossen.