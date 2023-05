„Die Welt muss das sehen“: Selenskyj postet Fotos von russischen Gräueltaten

Durchmarsch aus der Verbandsliga möglich

Die Fußballer der Kaltenkirchener TS haben es wieder selbst in den Händen oder besser gesagt auf den Füßen: Das Team von Trainer René Sixt kann noch aus eigener Kraft Meister in der Landesliga Holstein werden und in die Oberliga aufsteigen. Am Sonntag geht es zum SV Eichede II.