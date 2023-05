Wagner-Chef Prigoschin wollte offenbar russische Stellungen an die Ukraine verraten

Im Streit über die Ausrüstung der Wagner-Truppen im Kampf um Bachmut soll der Chef der Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, der Ukraine angeboten haben, die Stellungen russischer Soldaten zu verraten. Das geht laut einem Bericht der „Washington Post“ aus den geleakten Dokumenten von US-Geheimdiensten vor, die im April über die Chatplattform Discord verteilt worden waren.

Demnach wollte Prigoschin Informationen über die russischen Stellungen preisgeben, die die Ukraine für einen Angriff hätte nutzen können. Voraussetzung dafür: Die ukrainischen Kommandeure würden ihre Soldaten aus der Gegend um Bachmut abziehen. Welche Truppenpositionen der Chef der Wagner-Gruppe verraten wollte, geht aus den Dokumenten nicht eindeutig hervor.

Nach Angaben der „Washington Post“ bestätigten zwei ukrainische Beamte, dass Prigoschin mehrmals mit dem Militärnachrichtendienst der Ukraine (HUR) Kontakt hatte. Der Wagner-Chef soll das Angebot sogar mehr als einmal verlängert haben. Demnach habe Kiew allerdings abgelehnt, weil man Prigoschin nicht vertraute und seine Vorschläge für unaufrichtig hielt. Laut dem Bericht soll es auf US-Seite ähnliche Zweifel an den Absichten gegeben haben.

Die „Washington Post“ berichtete weiter, Prigoschin habe sich mit Vertretern des ukrainischen Militärgeheimdienstes in einem afrikanischen Land getroffen. Nachdem er zunächst ironisch ein Treffen mit dem Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes bestätigt hatte, dementierte er am Montag derartige Gespräche. „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in Afrika spätestens seit Ausbruch des Konflikts nicht mehr war, eigentlich sogar schon ein paar Monate vor dem Beginn der ‚militärischen Spezialoperation‘ (so nennt Moskau seinen Angriffskrieg in der Ukraine) nicht mehr“, sagte er auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte nach Angaben der „Washington Post“ die Kontakte mit dem Söldnerchef nicht bestätigen. Das sei eine Frage des militärischen Geheimdienstes, sagte er der Zeitung in einem Interview.

Kreml wusste womöglich von der Kontaktaufnahme

Das Verhältnis zwischen Prigoschin und der russischen Militärführung gilt als angespannt. Der Söldnerchef beklagte sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über die seiner Ansicht nach fehlende Unterstützung seitens des Verteidigungsministeriums – und griff dabei Verteidigungsminister Sergej Schoigu auch persönlich an. Vor wenigen Tagen hatte Priogoschin diesen in einem offenen Brief zur Lageeinschätzung in die umkämpfte Stadt Bachmut eingeladen.

Der Wagner-Chef wirft dem Ministerium vor, ihm zu wenig Munition zu liefern, um effektiv angreifen zu können. Zuletzt klagte er zudem über fehlenden Flankenschutz durch reguläre Einheiten. Seine Söldner liefen so Gefahr, in Bachmut eingekesselt zu werden. Das Verteidigungsministerium wies diese Vorwürfe zurück.

Laut dem Bericht deuten die veröffentlichten Geheimdienstdokumente darauf hin, dass Kiew vermutet oder sogar weiß, dass der Kreml womöglich Kenntnis von Prigoschins Kontaktaufnahme mit der Ukraine oder von seinen Verhandlungen über Bachmut hatte.

Russland hat vor mehr als 14 Monaten seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Die Söldnertruppe Wagner kämpft an der Seite regulärer russischer Truppen. Seit Monaten sind Wagner-Kampfverbände vor allem im Raum Bachmut aktiv, wo derzeit die blutigsten Kämpfe mit hohen Verlusten auf beiden Seiten laufen.

