Erneut hat es einen Anschlag auf einen prorussischen Amtsträger in der Ukraine gegeben. In der besetzten Hafenstadt Berdjansk im Süden des Landes ist der Verwaltungschef getötet worden. War es wieder das Werk von Partisanen?

Ein freiwilliger Soldat nimmt an einer militärischen Übung außerhalb von Kiew teil (Symbolbild).

Berdjansk. Durch einen Anschlag ist der russlandtreue Verwaltungschef der südukrainischen Hafenstadt Berdjansk getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Besatzungsverwaltung. „Er ist im Krankenhaus leider gestorben. Solche Fälle gibt es bei uns regelmäßig“, sagte Sprecher Wladimir Rogow am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Unter dem Auto von Stadtkommandant Artjom Badrin war nach vorherigen Angaben eine Bombe explodiert. Es wurde auch von Schüssen im Zentrum der Hafenstadt am Schwarzen Meer berichtet. Über die weiteren Hintergründe und ob es sich bei den Tätern um ukrainische Partisanen gehandelt hat, ist bislang nichts bekannt.

Anschläge auf prorussische Amtsträger häufen sich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Bewohnerinnen und Bewohner der von Russland besetzten Gebiete Mitte August zum Widerstand aufgerufen. In den vergangenen Wochen sind mehrere Anschläge auf ukrainische Amtsträger verübt worden, die mit der Besatzungsmacht kollaborieren.

So ist erst Ende August ein zu Russland übergelaufener ukrainischer Abgeordneter im Gebiet Cherson ermordet worden. Der Parlamentarier Olexij Kowaljow (33) war ersten Erkenntnissen zufolge in seinem Haus erschossen worden, teilten russische Strafermittlungsbehörden mit. Auch seine Freundin sei dem Anschlag zum Opfer gefallen. Kowaljow hatte im Juni bereits einen Sprengstoffanschlag überlebt. In der Besatzungsbehörde von Cherson amtierte er als Vizegebietschef und Landwirtschaftsminister.

Nur wenige Tage zuvor hatte der prorussische Bürgermeister von Mariupol einen Anschlag überlebt. Ein improvisierter Sprengsatz sei nahe dem Zoo der Stadt explodiert, den der Bürgermeister besuchen wollte, teilte das Innenministerium der Volksrepublik Donezk damals mit. Er sei unverletzt geblieben.

