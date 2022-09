US-Bericht: Putin gibt russischen Generälen im Ukraine-Krieg direkte Befehle

Trägt Russlands Präsident Wladimir Putin an den Gebietsverlusten in der Ukraine selbst die Schuld? Einem US-Fernsehsender zufolge gibt der Kremlchef persönliche Befehle an seine Generäle. Ein Eingriff, der unüblich ist – und im Militär für Ärger sorgt.

Einem US-Bericht zufolge soll der russische Staatspräsident Wladimir Putin persönlich Befehle an seine Generäle in der Ukraine geben.

Kiew. Einem US-amerikanischem Medienbericht zufolge gibt der russische Staatschef Wladimir Putin selbst direkte Anweisungen an seine Generäle in der Ukraine. Das berichtet der Nachrichtensender CNN in Berufung auf Quellen, die mit westlichen und US-Geheimdiensten vertraut sind. Laut diesen deute dieses in professionellen Militärkreisen unübliche Vorgehen auf eine dysfunktionale Kommandostruktur hin.

Eine der Quellen des Senders berichtete, dass Geheimdienstabhörungen zeigten, wie sich russische Offiziere untereinander stritten und sich bei Freunden und Verwandten zu Hause über die Entscheidungsfindung aus Moskau beschwerten. Weiter hieß es, dass das russische Militär gespalten sei, wie es strategisch mit der erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive umgehen solle.

Die Probleme mit der Kommandostruktur haben das russische Militär seit Beginn des Kriegs in der Ukraine begleitet. Laut des CNN-Berichts habe es immer wieder erhebliche Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Militärführung gegeben. Streitpunkt war dabei die richtige Strategie an der Front in der Ukraine. Es gebe zudem Schwierigkeiten, sich darauf zu einigen, wo der Fokus der russischen Truppen bei den Kämpfen liegen solle.

Putin kündigte Teilmobilmachung an

Zuletzt war die Ukraine mit einer Gegenoffensive erfolgreich gegen den russischen Angriffskrieg vorgegangen und konnte Gebiete im Osten des Landes zurückerobern.

In Moskau hatte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch eine Teilmobilmachung angekündigt - rund 300.000 Reservisten sollen einberufen werden. Laut CNN-Bericht seien russische Militäranalysten aber uneins, ob die Mobilisierung auf dem Schlachtfeld einen operativen Unterschied machen könne oder lediglich die Dauer des Krieges verlängere, ohne das Ergebnis zu ändern. In Russland hat die Einberufung der Reservisten zu einer Welle von Ausreisen aus dem Land geführt.

