Während des orthodoxen Weihnachtsfestes soll es anderthalb Tage lang keine Kampfhandlungen in der Ukraine geben. Eine entsprechende Waffenruhe kündigte Kreml-Chef Wladimir Putin an.

Putin ordnet Waffenruhe während des orthodoxen Weihnachtsfestes an

Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin wies das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen im Nachbarland einzustellen, wie aus einer Kreml-Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Zuvor hatte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche zu einer Waffenruhe in der Ukraine während dieses Zeitraums aufgerufen. Von Freitagmittag bis Samstag um Mitternacht sollten die Waffen 36 Stunden lang schweigen, schlug Patriarch Kirill am Donnerstag vor. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak bezeichnete den Appell als zynische Falle und ein Mittel der Propaganda.

Die russisch-orthodoxe Kirche, die den alten julianischen Kalender verwendet, feiert Weihnachten am 7. Januar - 13 Tage später als nach dem gregorianischen Kalender.

