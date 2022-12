Historiker: „Putin setzt auf seinen Erfolg in einem langen Krieg“

Lichterfahrt in Kiel Lichterfahrt in Kiel

Ein aufwendig beleuchteter Treckerkonvoi bahnte sich am Montagnachmittag den Weg durch die Kieler Innenstadt. Am Städtischen Krankenhaus in Kiel hielt der Konvoi, dort wurden an der Kinderklinik Schokoweihnachtsmänner verteilt. Anschließend fuhren die Oldtimer-Trecker weiter in Richtung Weihnachtsmarkt.