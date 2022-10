Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Gebieten in der Ukraine

Verstoß gegen EU-Iran-Embargo: Unternehmer aus Norderstedt vor Gericht

Ein 60-jähriger Unternehmer aus Norderstedt muss sich in Hamburg vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann in dem Staatsschutzverfahren vor, gegen das EU-Iran-Embargo verstoßen zu haben. Der Mann will sich in dem Prozess äußern.