Putins perfide Feuerpause: Mit jedem Tag wächst die Sorge vor neuen Raketenangriffen auf Kiew

Nach einer Woche ohne russische Raketenangriffe auf Kiew wächst mit jedem Tag die Sorge vor einer neuen großen Angriffswelle. In der ukrainischen Hauptstadt gab es auch am Dienstag wieder Luftalarm, nachdem russische Bomber aufgestiegen waren und Kurs auf die Ukraine genommen hatten. Doch es blieb beim Säbelrasseln, die Welle von Raketenangriffen blieb aus. „Die Russen warten immer nur, bis die Ukraine die Infrastruktur notdürftig instandgesetzt hat, um dann die nächste Angriffswelle zu starten“, sagt Markus Reisner, Kommandant der Garde des Österreichischen Bundesheers. „Daher rechne ich auch jetzt damit, dass es in den nächsten Tagen neue Drohen- und Raketenangriffe gegen die kritische Infrastruktur gibt“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kiew herrschen seit Tagen Minustemperaturen, Eis und Schnee liegen auf den Straßen. Noch immer sind nicht alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen. Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Kiew (ICRC) kommt es immer wieder zu stundenlangen Stromausfällen. „Besonders die Stadtbewohner sind davon betroffen, da die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in dieser Zeit nicht funktionieren“, sagt Oleksandr Vlasenko vom ICRC in Kiew. „Viele haben auch Elektroherde und können kein Essen kochen.“

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sind mehr als 430 Heizstellen in der Stadt eingerichtet. Dort können die Menschen sich aufwärmen, wenn ihre Heizung nicht funktioniert. Immer wieder wurden die Zentralheizungen in der Hauptstadt und in anderen Großstädten des Landes durch den russischen Beschuss stark beschädigt. Das Rote Kreuz konnte inzwischen die Haushalte von mehr als 1,3 Millionen Menschen wieder an das System der Zentralheizung anschließen, sagt Vlasenko – nicht nur in Kiew, sondern auch in Charkiw, Mykolajiw und Tschernihiw.

Das Rote Kreuz hat bereits mehr als 3.500 Haushalten Werkzeug und Baumaterial zur Verfügung gestellt, damit die Bewohner ihre Häuser schnell reparieren können. Die Hilfen konzentrieren sich laut Vlasenkolaut auf den Wiederaufbau fernab der Front. Daher sei es auch nicht demotivierend zu wissen, dass man immer mit neuen Raketenangriffen und neuer Zerstörung rechnen muss. „Im Gegenteil: Es motiviert uns sehr, dass wir den Menschen helfen können, ihre Widerstandsfähigkeit unter so schwierigen Bedingungen zu stärken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon bald, schätzt Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), wird Russland mit neuen Raketenangriffen auf die zivile Infrastruktur in ukrainischen Großstädte beginnen. „Entscheidend wird sein, wann die Russen neue Waffen und Munition erhalten und ob sie die Nachschublinie aus dem Iran fortführen können“, sagt er dem RND. „Es gibt Pläne, Waffen über das kaspisches Meer aus dem Iran nach Russland zu bringen.“ Das dauere zwar länger, aber der Iran könne so schwereres Material in großer Stückzahl an Russland liefern.

Während die Ukraine ihre Strom- und Wasserleitungen flickt und Kraftwerke repariert, zeichnet sich ein neues Problem ab. Für die ukrainischen Streitkräfte wird es zu einer immer größeren Herausforderung, sich gegen Russlands brutalen Luftangriffe zu Wehr zu setzen. „Die Munitionslage der Ukraine wird mit jedem Tag schwieriger“, sagt Experte Reisner. Besonders groß sei der Mangel an Artilleriemunition und Munition für die Fliegerabwehrsysteme. Die ukrainischen Lager seien beinahe komplett leer und der Westen habe bereits große Teile seiner Munition mit dem benötigten Kaliber geliefert. „Viel mehr Munition hat der Westen nicht.“