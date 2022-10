Noch immer kein Zugang zu Kriegsgefangenen: Rotes Kreuz weist Selenskyjs Kritik zurück

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto zeigt das Gefangenenlager von Oleniwka in der östlichen Provinz Donezk, nachdem bei einem Angriff auf das Gefängnis ukrainische Soldaten getötet wurden. (Archivbild)

Im Juli starben 50 ukrainische Kriegsgefangene im Lager Oleniwka in der Region Donezk. Die Hintergründe sind noch unklar, das Internationale Rote Kreuz hat bisher keinen Zutritt erhalten. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte Kritik an der Organisation – die will das nicht auf sich sitzen lassen.