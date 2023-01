Russen bieten Kopfgeld für Kampfflugzeuge – doch der Westen hat gar keine geliefert

Ein russisches Unternehmen hat ein Kopfgeld für westliche Waffen ausgesetzt, die von Russlands Streitkräften in der Ukraine zerstört werden. Auf seiner Website kündigte der russische Energiekonzern Fores in einer Erklärung an, dem ersten russischen Soldaten, der „einen deutschen Leopard-2-Kampfpanzer oder einen amerikanischen Abrams zerstört oder erbeutet“, fünf Millionen Rubel (umgerechnet rund 65.000 Euro) zu zahlen. Für jeden weiteren Panzer aus der Panzerkoalition der Nato-Staaten sollen russische Soldaten dann 500.000 Rubel erhalten. Das ist mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen in Russland (etwa 450.000 Rubel, umgerechnet etwa 6000 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang ist noch kein einziger Panzer vom Typ Leopard 2 oder Abrams an die Ukraine übergeben worden. Zunächst sollen ukrainische Soldaten am Leopard 2 ausgebildet werden, erst dann werden Panzer geliefert. Das dürfte noch mindestens sechs bis acht Wochen dauern, sagen Experten. Noch länger wird es offenbar dauern, bis auch die ersten Abrams-Kampfpanzer aus den USA in der Ukraine eintreffen. Sie müssen erst noch bei der Industrie bestellt und produziert werden.

Prämie für ein Kampfflugzeug, das die Ukraine nicht hat

Besonders viel Geld gibt lobt der russische Konzern Fores jedoch für Waffen aus, die bisher vom Westen weder geliefert noch angekündigt wurden, wie Kampfflugzeuge der Typen F-15 und F-16. Für das erste Flugzeug diesen Typs soll es 15 Millionen Rubel geben (rund 200.000 Euro). Zwar wird derzeit in der Ukraine und unter den westlichen Partnern diskutiert, den ukrainischen Streitkräften Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Über die Lieferung von Kampfflugzeugen wurde jedoch noch nicht entschieden. Als besonders aussichtsreich gilt das Modell F-16, das Experten auch als „Leopard der Lüfte“ bezeichnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auffällig an der Auslobung des Kopfgelds ist, dass Fores diesen Schritt mit den gleichen Worten begründet, die auch der Kreml verwendet. „Die Entscheidung, westliche Panzer an Kiew zu übergeben, zeigt, dass die NATO nicht an dem Konzept festhält, der Ukraine nur Verteidigungswaffen zu liefern, was bedeutet, dass unsere Armee konsolidiert und unterstützt werden muss“, heißt es in der Begründung.

Zuvor hatte bereits der russische Schauspieler Ivan Okhlobystin in den sozialen Medien verkündet, dass er von einem „großen russischen Unternehmen autorisiert wurde, bekannt zu geben, dass Soldaten eine Prämie von 10 Millionen Rubel für jeden zerstörten Abrams gezahlt werde“. Um welches Unternehmen es sich handelte, sagte er nicht.

Im November vergangenen Jahres hatte das Verteidigungsministerium in Moskau ebenfalls Prämien für russische Soldaten für zerstörte Waffen der Ukraine ausgelobt, berichten russische Medien. Die Summen lagen allerdings deutlich unter dem, was Fores nun verspricht. Für ein abgeschossenes Flugzeug sollten Soldaten 300.000 Rubel erhalten, für einen Hubschrauber 200.000 Rubel und für einen zerstörten Panzer 100.000 Rubel. Für kleinere Waffen, wie eine Drohne oder gepanzerte Transportfahrzeuge zahlt das russische Verteidigungsministerium angeblich eine Prämie von 50.000 Rubel.