Kaum zerstört – schon ersetzt: Neue Panzer für die Ukraine aus dem Westen

Die Videos der angeblich zerstörten 16 US-Schützenpanzer Bradley der Ukraine sorgen für Freude und Jubel in den russischen Propagandakanälen auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium hatte erklärt, die Schützenpanzer seien an der Front in Saporischschja im Süden der Ukraine erbeutet worden, wo die ukrainischen Streitkräfte in diesen Tagen einen Vorstoß ihrer Gegenoffensive unternehmen. Die Antwort aus den USA kam prompt: US-Präsident Joe Biden kündigte ein neues Waffenpaket im Umfang von 325 Millionen US-Dollar an, das unter anderem auch neue Bradleys für das ukrainische Militär beinhaltet.

„Es ist ein wichtiges politisches Zeichen an Moskau, dass die USA die zerstörten Bradleys sofort ersetzt“, sagt Fabian Hoffmann, Militärexperte an der Universität von Oslo, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Militärisch sei diese Zusage dagegen zu diesem Zeitpunkt nicht bedeutsam, da die Ukraine noch über zahlreiche Schützenpanzer verfüge.

Unklar ist auch, ob alle 16 Bradleys zerstört sind und sich in russischer Hand befinden oder einige von ihnen von der Ukraine geborgen und repariert werden können. „Aber es ist eine deutliche Botschaft: Die Russen können noch so viele westliche Waffen zerstören, die US-Regierung hält trotzdem am Sieg der Ukraine fest.“

Neue Munition für die Ukraine

Entscheidend ist laut Hoffmann zu diesem Zeitpunkt aber die Munition aus dem neuen US-Militärpaket. „Der Nachschub an Artilleriemunition ist gerade unglaublich wichtig, darunter Raketen für Himarssysteme sowie Munition vom Kaliber 155mm und 105mm“, sagt der Experte. Damit könne die Ukraine die russischen Truppen weiter unter Druck zu setzen, russische Stellungen beschießen und einen Durchbruch in der laufenden Offensive erzielen.

Hinzu kommt Munition aus den USA für die ukrainische Flugabwehr. In den vergangenen Tagen hat Russland erneut Luftangriffe auf zivile Gebäude verübt, darunter auf Ziele in Odessa und Krywyj Rih, der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskykj. „Jetzt hat Russland die Luftangriffe auch auf militärische Ziele an der Front ausgeweitet“, sagt Hoffmann. Die Verteidigung sei für die Ukraine nun schwieriger geworden, weil sie ihre Flugabwehr jetzt nicht mehr im Landesinneren auf die Großstädte konzentrieren könne, sondern weiter in Richtung der 1300 Kilometer langen Front verlegen müsse.

Russisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Drohnenvideo von Panzerangriffen in der Ukraine Laut dem russischen Verteidigungsministerium zeigen Drohnen-Videoaufnahmen zerstörte Panzer der ukrainischen Armee bei Saporischschja. © Quelle: Reuters

Weitere Hilfen für die Ukraine von Nato und EU

Neben den Lieferungen aus den USA erhält die Ukraine schon bald weitere Unterstützung der Nato und der EU. Die Europäische Kommission gab grünes Licht für neue Darlehen an die Ukraine in Höhe von 100 Millionen Euro. Die Mittel sind unter anderem für die Wiederherstellung von Infrastruktur und die Instandsetzung von Stromleitungen gedacht, die bei russischen Luftangriffen zerstört wurden.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte zudem an, dass die Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses den ukrainischen Streitkräften neue Ausrüstung und Ausbildung bereitstellen werden. Die Hilfen werden „einen Unterschied auf dem Schlachtfeld machen“, sagte Stoltenberg in den USA. „Präsident Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen, weil das nicht nur eine Tragödie für die Ukrainer wäre, sondern auch die Welt gefährlicher machen würde. Über Einzelheiten der neuen Hilfen wollen die Nato-Mitglieder beim Gipfeltreffen in Vilnius in etwa vier Wochen sprechen. Erwartet werden Zusagen der Mitgliedsstaaten, die Ukraine mittelfristig weiterhin mit Waffen, Munition und Geld zu unterstützen.

Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe

Das US-Verteidigungsministerium gab bekannt, dass noch an diesem Donnerstag im Nato-Hauptquartier in Brüssel ein persönliches Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe stattfinden soll. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärte, dass Einzelheiten zur Kampfjetkoalition zu den Themen auf der Tagesordnung zählen. „Es geht nicht nur um die Ausbildung von Piloten, sondern auch von unseren Technikern und Ingenieuren, die sich mit der Flugzeugwartung befassen müssen.“ Denn die Kampfjets seien ein sehr komplexes System.

Unterdessen steigen auch die Verluste an Kriegsmaterial auf russischer Seite. Die niederländische Plattform Oryx, die seit Beginn des Krieges auf Basis von Bildern und Videos das zerstörte Material der russischen Streitkräfte zählt, kommt inzwischen auf mehr als 2000 zerstörte oder zurückgelassen Panzer. Da nur öffentlich zugängliche Fotos und Videomaterial ausgewertet wird und von vielen zerstörten Fahrzeugen keine Bilder vorliegen, dürften die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen. 62 Prozent der russischen Panzer gelten laut Oryx als dauerhaft zerstört, weitere 27 Prozent wurden von der Ukraine erbeutet und die übrigen sind von den Russen entweder zurückgelassen worden oder wurden sehr schwer beschädigt. Inzwischen muss das russische Militär immer häufiger alte Panzer vom Typ T-64 und T-55 an der Front einsetzen.