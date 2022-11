Petition am russischen Muttertag: Russlands Frauen fordern Ende des Krieges

Seit Sonntag gibt es eine Petition russischer Frauen, in der sie ein Ende des Kriegs in der Ukraine fordern. Die Unterschriftenliste, die direkt an die russische Staatsduma gerichtet ist, zählte am Montagmittag bereits mehr als 5000 Unterschriften.