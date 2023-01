Immer mehr Verbrecher an der Front, immer mehr Gewalt gegen Zivilisten: Die russische Journalistin Ksenyia Kirillova sieht in ihrem Land „das komplette Verschwimmen aller moralischen Maßstäbe“. Dies sei, warnt sie, nicht nur für die Ukraine gefährlich, sondern auch für Russland selbst.

Frau Kirillova, in Russland haben Sie als investigative Journalistin gearbeitet, jetzt leben Sie an der Westküste der USA. Kann man Ihren Job in Russland nicht mehr ausüben?

Dinge zu publizieren, die Wladimir Putin nicht willkommen sind, ist gefährlicher denn je. Zwei meiner Freunde und Kollegen sind tot. Alexander Schtschetinin starb 2016 mit einer Schusswunde im Kopf, Maxim Borodin fiel 2018 aus einem Fenster im fünften Stock. Beides sollte aussehen wie Selbstmord.

In beiden Fällen hatten Sie Zweifel?

Natürlich. Alexander war dem Kreml ein Dorn im Auge, seit er auf einer von Kiew aus betriebenen Website immer wieder Russlands Propagandatricks entlarvte. Maxim starb, nachdem er angefangen hatte, Einzelheiten über die ominöse Söldnertruppe Wagner in Erfahrung zu bringen. Ich kannte Maxim seit zehn Jahren, und mir war klar: Der springt nicht von selbst aus dem Fenster, und der fällt da auch nicht zufällig raus.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist inzwischen ein mächtiger Mann, seine Popularität in Russland wächst.

Ich glaube zwar nicht, dass Prigoschin Putins Nachfolger wird, aber schon die Tatsache, dass ein solcher Mann, ein mehrfach verurteilter Verbrecher, in Teilen der Gesellschaft als Held gesehen wird, zeigt: Mein Land kennt keine Moral mehr. Vor Kurzem hat Prigoschin öffentlich die brutale Ermordung eines internen Widersachers gelobt, dem vor laufender Kamera der Kopf mit einem Vorschlaghammer zertrümmert wurde, eine spezielle Art von Hinrichtung im Mafiastil.

Putin lässt Prigoschin gewähren.

Mehr als das. Putin hat Prigoschin ermächtigt, für seine Söldnertruppen massenhaft Straftäter aus den Gefängnissen zu holen, darunter Mörder und Vergewaltiger. Diese gewissenlosen Leute werden an die Front geschickt, angefeuert von den Hassgesängen des Staatsfernsehens. Das ist gefährlich, nicht nur für die Menschen in der Ukra­i­ne. Niemand weiß in Wirklichkeit, wie man diese Gewalttäter jemals wieder sozial integrieren kann. Was wir gerade erleben, richtet auch in Russland enormen Schaden an.

„Viele Russen fürchten inzwischen eine Niederlage mehr als alles andere“

Wie würden Sie diesen Schaden beschreiben?

Mein Land erlebt gerade nichts Geringeres als das komplette Verschwimmen aller moralischen Maßstäbe. Leider hat inzwischen auch ein großer Teil der Bevölkerung die Orientierung verloren. Allzu viele Leute sagen: Ja, wir sind ziemlich grausam, etwa, indem wir die zivile Infrastruktur der Ukra­i­ne zerstören, aber diese Grausamkeit dient nun mal den Interessen Russlands, sie ist gut für uns. Nur so können wir jetzt überleben.

Was völliger Unsinn ist.

Ja, aber viele Russen fürchten inzwischen eine Niederlage mehr als alles andere. Die Frage, warum es überhaupt Krieg gibt, ist für sie sekundär. Viele Russen haben zum Beispiel die absurde Biowaffenlüge, wonach Kiew ein speziell ge­gen Russen wirkendes Virus entwickele, kaum noch in Erinnerung. Sehr präsent ist dagegen die Angst, am Ende als Verlierer dazustehen. Das wollen viele um jeden Preis vermeiden, ganz unabhängig von den Kriegsgründen. An dieser Stelle heiligt für viele meiner Landsleute der Zweck jedes Mittel.

Aber erklärt das auch die Folterkeller in den besetzten Gebieten? Die Sexualstraftaten? Nach UN-Berichten waren die jüngsten Vergewaltigungsopfer erst vier Jahre alt.

Wir blicken jetzt auf die Effekte einer jahrelangen russischen Propaganda, die auf Entmenschlichung der Ukrainer zielte. Hinzu kommt die persönliche Gewissenlosigkeit von allzu vielen, die an der Front unterwegs sind. Die große Mehrheit russischer Wehrpflichtiger würde nach meiner Überzeugung keine Verbrechen begehen. Doch die Situation kippt, wenn jene den Ton angeben, die besonders unmenschlich sind. So läuft es jetzt in der Ukra­i­ne: Russland schickt systematisch die Grausamsten nach vorn, Leute, die das Töten gelernt haben und auch das Foltern.

Wo lernt man eigentlich das Foltern in Russland?

Damit kennen sich bei uns leider verblüffend viele Leute aus, nicht etwa nur beim Geheimdienst FSB, sondern auch bei der Polizei und im Justizvollzug. Im Westen ist es wenig bekannt, aber jeder Russe weiß: In russischen Gefängnissen gehört Folter zum Alltag.

Gefoltert wurde auch im irakischen Abu Ghraib, die Täter waren US-Soldaten.

Tatsächlich kam und kommt es in allen Kriegen zu furchtbaren Menschenrechtsverletzungen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Den Russen droht keine Strafe. Die Folterer von Abu Ghraib wurden von den USA vor Gericht gestellt. Die russischen Folterer dagegen, die in Butscha, Charkiw, Cherson und anderswo Menschen gequält haben, wussten von Anfang an, dass sie damit durchkommen. Sie hatten grünes Licht.

Frau Kirillova, herzlichen Dank für dieses Gespräch.