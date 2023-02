Der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor festgefahren. Trotz neuer Angriffe im Osten des Landes scheint die Lage in den ukrainischen Gebieten stabil. US-Beobachter bewerten die Verteidigung von Bachmut positiv. Gleichzeitig befürchten sie verzweifelte Maßnahmen Moskaus, um Erfolge zu erzielen.

Russische Truppen treffen in Ostukraine auf großen Widerstand

Kiew. Die angreifenden russischen Truppen versuchen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs, Verteidigungslinien im Osten des Landes zu durchbrechen. Moskau versuche weiterhin, die vollständige Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk zu gewinnen, teilte das ukrainische Militär am Mittwoch mit. Russische Artillerie, Drohnen und Raketen bombardieren seit Monaten unablässig die von der Ukraine gehaltenen Gebiete im Osten des Landes.

Moskau strebt nach monatelangen Rückschlägen kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns Ende Februar nach einem Erfolg auf dem Schlachtfeld. Ein Hindernis könnte im eigenen Land liegen: Russlands Rüstungsproduktion werde zu einer kritischen Schwäche, urteilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch.

ISW: Kiew soll an Verteidigung von Bachmut festhalten

Trotz der schwierigen Lage in Bachmut hält das Institut für Kriegsstudien (ISW) Kiews Strategie für richtig, die seit Monaten umkämpfte ostukrainische Stadt weiter zu verteidigen. „Die ukrainische Verteidigung von Bachmut hat den Kreml gezwungen, einen Großteil der Wagner-Gruppe als Truppe zu erschöpfen“, argumentiert die US-Denkfabrik in ihrem jüngsten Bericht vom Dienstag (Ortszeit). Zudem müsse Russland hochwertige Luftstreitkräfte aufwenden, um Fortschritte zu machen. Die daraus resultierende Schwächung der russischen Seite begünstige die Bedingungen für eine ukrainische Gegenoffensive, so das ISW. Eine Verteidigung von Bachmut und die Vorbereitung einer Gegenoffensive schlössen sich daher nicht gegenseitig aus.

Russland startet Offensive in der Ostukraine Ukrainische Truppen im Osten des Landes leisten seit Monaten Widerstand. Und zeigten sich auch auf neue Angriffe gefasst. © Quelle: Reuters

Einige Beobachter hatten am Sinn der Verteidigung von Bachmut gezweifelt, weil dies die Chancen der erwarteten Frühjahrsoffensive beeinträchtigen könne. US-Generalstabschef Mark Milley hatte den lang anhaltenden Kampf um die Region Bachmut am Dienstag in Brüssel als Abnutzungskrieg bezeichnet. Es gebe viel Gewalt und viele Gefechte, aber die Frontlinie sei ziemlich stabil. „Ich würde es als eine sehr große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten beschreiben, insbesondere auf russischer Seite.“

In Bachmut hielten sich laut Behördenangaben zuletzt noch knapp 5000 Zivilisten auf. Seit mehreren Monaten versuchen russische Truppen, die Stadt, in der vor dem Krieg 70.000 Menschen lebten, zu erobern. Soldaten der russischen Privatarmee Wagner rückten vor allem nördlich und südlich der Stadt vor. Damit droht Bachmut eine Einschließung. Alle Versorgungsrouten stehen zudem unter russischem Beschuss.

Russland könnte Häftlinge als „Kanonenfutter“ nutzen

Analysten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) halten es für möglich, dass das russische Verteidigungsministerium Häftlinge rekrutiert, um sie als „Kanonenfutter“ im Angriffskrieg gegen die Ukraine einzusetzen. Eine Rekrutierung von Sträflingen sei ein Anzeichen, dass der Kreml sogenannte „menschliche Wellen“ planen könnte, schreibt das ISW am Dienstag (Ortszeit) mit Bezug auf entsprechende Berichte.

Damit ist eine Taktik gemeint, bei der eine große Zahl von Soldaten - häufig mit geringer Ausbildung - für einen Angriff eingesetzt wird. Sowohl der ukrainische Geheimdienst als auch der US-Sender CNN hatten zuvor über eine Rekrutierung von Häftlingen durch das russische Verteidigungsministerium berichtet.

Eine Integration der Sträflinge in Truppen der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk (LNR) zeigt nach Einschätzung der US-Analysten zudem, dass das russische Militär seine konventionellen Einheiten für die Sträflinge nicht umstrukturieren will. Man wolle möglicherweise vermeiden, die Moral der Einheiten durch die Häftlinge noch weiter zu schwächen.

