London: Russland verzeichnet offenbar so viele Verluste wie zu Kriegsbeginn

In der Ukraine sterben aktuell offenbar wieder fast so viele Russen wie zu Kriegsbeginn. Das britische Verteidigungsministerium beobachte aktuell Rekordverluste unter den russischen Soldaten. In den vergangenen zwei Wochen seien ukrainischen Angaben zufolge so viele Russen im Krieg gefallen wie in der ersten Kriegswoche im Februar 2022. London rechne mit durchschnittlich mehr als 800 toten Russen jeden Tag – viermal so viele wie im Juni des Vorjahres, heißt es in einem Bericht vom Sonntag.

Die Zahl der täglichen Kriegsverluste der russischen Streitkräfte habe seit Juli des vergangenen Jahres beinahe kontinuierlich zugenommen, wie Daten des Ministeriums zeigen. Der ukrainische Generalstab melde jeden Tag die Opferzahlen auf beiden Seiten des Krieges. Das britische Verteidigungsministerium weist darauf hin, dass sich diese Zahlen aktuell nicht unabhängig überprüfen lassen. Allerdings: Die Trends, die die Daten veranschaulichen, seien nach Einschätzungen aus London wahrscheinlich korrekt.

Tödlicher Mangel an Soldaten

Der Anstieg der russischen Opfer sei wahrscheinlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Dazu zähle laut London etwa der Mangel an geschultem Personal sowie die mangelhafte Koordination und Ressourcen an der Front: „Das zeigt sich beispielhaft in Wuhledar und Bachmut“, hieß es im Bericht vom Sonntag.

Die Ukraine hat die seit Tagen umkämpfte Stadt Bachmut am Wochenende trotz schwerer Angriffe von russischen Truppen unter Kontrolle gebracht. Im Gebiet Donezk würden Attacken des Feindes zurückgeschlagen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Samstag. Zuvor hatte der Oberbefehlshaber Saluschnyj gesagt: „In einigen Frontabschnitten haben wir es geschafft, zuvor verlorene Positionen wiederzuerlangen und dort Fuß zu fassen.“ Zugleich sprach er von schweren Kämpfen um die Städte Wuhledar und Marjinka.

Ukrainischen Angaben zufolge sind seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 bereits mehr als 137.000 russische Soldaten getötet worden. Tausende Panzer, Helikopter und russische Kriegswaffen seien außerdem zerstört worden. Das letzte Mal, dass das russische Verteidigungsministerium überhaupt eigene Kriegsopfer meldete, war am 21. September. Damals hatte Verteidigungsminister Sergej Schoigu eingeräumt, dass seit Beginn des Konflikts fast 6000 russische Soldaten gestorben seien. Weder die ukrainischen noch die russischen Zahlen lassen sich unabhängig überprüfen.

