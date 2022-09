Autoschlange beschossen: Russland attackiert humanitären Konvoi in der Südukraine

Reizthema Parken in Kiel: Was die Stadt entscheiden darf und was nicht

Die Stadt Kiel will ihre Parkflächen neu ordnen. Dazu gehört auch eine neue Parkraumbewirtschaftung. An Vorschlägen mangelt es nicht. Aber vor der Umsetzung steht die Frage: Was darf die Stadt überhaupt? Und was nicht? Die Antworten.