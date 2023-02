Angriff vom Meer: Russland setzt erstmals Seedrohne gegen Ukraine ein

Die russische Armee soll erstmals im Krieg gegen die Ukraine eine Seedrohne eingesetzt haben. Berichten zufolge habe die russische Marine die unbemannte Drohne auf eine Brücke in Odessa zugesteuert, wo sie dann explodiert sei. Dabei soll es sich um die Pidyomnyy-Mist-Brücke bei Zatoka handeln, die einzige direkte Landverbindung in das Nachbarland Rumänien. Dieser Landweg wurde in den ersten Kriegswochen unter anderem für den Export von ukrainischem Getreide genutzt. Wie schwer die Brücke zerstört wurde, war zunächst nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Video ist zu sehen, wie am 10. Februar 2023 um 19.28 Uhr eine leuchtende Drohne mit hoher Geschwindigkeit vom Meer auf die Brücke über den Fluss Dnister zurast. Zwischen zwei Brückenpfeilern explodiert das Gefährt dann, Rauch und Trümmer sind zu sehen. Zunächst waren Beobachter davon ausgegangen, dass die russischen Streitkräfte bei dem Angriff iranische Shahed-Drohnen eingesetzt haben. Doch nach Angaben der ukrainischen Armee soll es sich um eine Seedrohne handeln.

London: Russland mit wohl größten Verlusten seit erster Kriegswoche Russland verliert in der Ukraine nach britischen Angaben so viele Soldaten wie seit den Anfangstagen des Angriffskriegs nicht mehr. © Quelle: dpa

Russische Militärblogger bejubeln den Angriff

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, sagte zu dem Angriff in einem Telefonat mit dem amerikanischen Generalstabschef Mark Milley: „Ich habe Sorgen wegen des Einsatzes von unbemannten Überwasserdrohnen durch Russland für die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer“, zitiert ihn der ukrainische Generalstab auf Facebook. Russische Militärblogger haben den Angriff auf Telegram bejubelt: „Knapp ein Jahr nach dem Start der ‚Spezialoperation‘ haben wir endlich mit dem Einsatz unbemannter Seedrohnen begonnen“, schreiben sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist das erste Mal, dass Russland eine Seedrohne im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Bisher hatten nur die ukrainischen Streitkräfte Seedrohnen eingesetzt und die russische Schwarzmeerflotte vor Sewastopol angegriffen. Dabei sollen drei Kriegsschiffe des Kreml getroffen worden sein, auch das Flaggschiff „Admiral Makarow“.

Woher Moskau die Seedrohnen hat, ist nicht bekannt. Allerdings hatte der von Russland eingesetzte Bürgermeister von Sewastopol bereits im November den Aufbau einer Seedrohnenflotte gefordert. Beobachter und Beobachterinnen vermuten daher, dass Russland mit dem Bau erster Drohnen begonnen haben könnte. Dafür könnte ausgerechnet ein ukrainisches Modell Vorlage gewesen sein: Im September hatte die ukrainische Armee eine ihrer Drohnen vor der Küste der Krim verloren, die dann von den Russen aufgegriffen wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ein iranisches Modell?

Es könnte sich aber auch um ein iranisches Modell handeln. Denn die Regierung in Teheran hatte erst vor einigen Wochen bei Manövern eine Seedrohne präsentiert, so Fachmedien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Frage, welches Ziel Russland mit Seedrohnen verfolgen könnte, ist noch offen. Über eine große Marine verfügt das ukrainische Militär nicht. Daher wird spekuliert, dass Russland die Drohnen auf dem Fluss Dnipro hinaus in Richtung Kiew steuern könnte. Brücken, Staudämme und Wasserkraftwerke wären dann potenzielle Angriffsziele der Drohnen.