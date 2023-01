Russland macht laut britischem Geheimdienst gezielt falsche Angaben über Gefallene

Bullenkloster am THR Bullenkloster am THR

Wohnungsbrand in Kiel-Hasse: Feuerwehr rettet Person aus Nachbarwohnung

Feuer in Kiel-Hassee: In einem siebengeschossigen Haus am Theodor-Heuss-Ring hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am sogenannten Bullenkloster vor Ort und löschte den Brand. Eine Person musste aus dem Gebäude gerettet werden.