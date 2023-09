Flugabwehr und Radarsysteme nahe Krim zerstört: Diesen Plan verfolgt die Ukraine

Erneut hat eine heftige Explosion die von Russland illegal annektierte Halbinsel Krim erschüttert. Auf Videos von Anwohnenden war am Donnerstag eine riesige Feuersäule zu sehen, die in den Morgenstunden emporstieg. Seit Monaten nehmen die ukrainischen Angriffe auf militärische Ziele zu. Diesmal zerstörten Drohnen nach Angaben der ukrainischen Behörden ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ S-400. Russland erklärte, auch das Patrouillenboot „Sergej Kotow“ der russischen Schwarzmeerflotte sei von Wasserdrohnen angegriffen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Angriffe sehen für András Rácz nicht nach einem Zufall aus. Der Experte für Russlands Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik vermutet dahinter einen sehr ausgeklügelten Plan: „Zuerst haben ukrainischen Spezialeinheiten die Bohrinsel mit den russischen Radaranlagen zerstört, was die russische Luftverteidigung und die russische Marine in diesem Teil des Schwarzen Meeres blind gemacht hat“, sagt Rácz im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). So hätten die Ukrainer vor wenigen Tagen auf der Krim landen und ein Flugabwehrsystem S-400 zerstören können.

An diesem Donnerstag wurde dort nun ein weiteres Flugabwehrsystem zerstört. Der offensichtliche Plan sei: „Die Ukraine öffnet hier gerade den russischen Luftraum über der Krim für weitere Angriffe mit Storm-Shadow-Marschflugkörpern.“ Die Russen hätten kein anderes Flugabwehrsystem als das S-400, das zuverlässigen Schutz gegen „Storm Shadows“ biete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welchen Plan die Ukraine verfolgt

Der Plan geht allerdings noch weiter: Im nächsten Schritt sei das Ziel der Ukraine vermutlich, die Russen dazu zu bringen, ihre Flugabwehr von der Frontlinie auf die Krim zu verlagern. Das könnte den ukrainischen Streitkräften bei ihrer Gegenoffensive helfen. „Mittel- und langfristig besteht das Ziel darin, die Krim für die Russen unhaltbar zu machen“, sagt Rácz. Spätestens, wenn die USA der Ukraine ATACMS-Raketen liefern, könne das ukrainische Militär jedes Ziel auf der Krim sehr leicht treffen.

Die Ukraine öffnet hier gerade den russischen Luftraum über der Krim für weitere Angriffe mit Storm-Shadow-Marschflugkörpern. András Rácz, Experte für Russlands Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Die Ukraine hat die Zahl der Angriffe auf die Krim zuletzt erhöht und den russischen Besatzern schwere Schäden zufügen können. Die ukrainischen Streitkräfte hatten erst am Mittwoch eine Werft des russischen Militärs in Sewastopol auf der Krim mit Marschflugkörpern und Wasserdrohnen angegriffen. Einige Drohnen konnten abgefangen werden, aber nicht alle. Ein großes Landungsschiff und ein U-Boot auf den Trockendocks wurden stark beschädigt. Die Militärbesatzung auf der Krim meldete zwei Tote und 24 verletzte Arbeiter.

+++Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog+++

Die Angriffe sind laut der ukrainischen Schwarzmeer-Expertin Yevgeniya Gaber ein klares Zeichen an Russland, dass die Ukraine nicht davor zurückschrecke, Krim und Schwarzes Meer mit allen Mitteln zurückzuerobern. Den Einsatz von Wasserdrohnen führt sie als Beispiel für die kreative Art der ukrainischen Kriegsführung an. „Die Wasserdrohnen können eine Marine nicht ersetzen“, sagt die Expertin in Odessa dem RND am Telefon. „Aber in Anbetracht des Fehlens einer echten Marine helfen sie der Ukraine sehr, die Fähigkeiten der russischen Seite zu neutralisieren und die russische Marine unter Druck zu setzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Anbetracht des Fehlens einer echten Marine helfen sie der Ukraine sehr, die Fähigkeiten der russischen Seite zu neutralisieren und die russische Marine unter Druck zu setzen. Yevgeniya Gaber, Expertin aus Odessa für die Sicherheit im Schwarzen Meer beim Atlantic Council

Verlust an militärischen Fähigkeiten und an Prestige

Der jüngste Schlag trifft Russland schwer: Das beschädigte U-Boot B-237 Rostow am Dom ist eines der modernsten der dieselelektrischen U-Bootflotte Russlands gewesen. Es gehört nach Nato-Klassifizierung zur Kilo-Klasse, kann neben Torpedos auch mit Nuklearsprengköpfen bestückte Marschflugkörper tragen. Es sei ein recht neues U-Boot gewesen, sagt Experte Rácz, erst neun Jahre alt. „Die Zerstörung des U-Boots ist ein großer Verlust.“ Es sei aktiv daran beteiligt gewesen, die Ukraine mit Raketen anzugreifen.

Dass Russland seine Atom-U-Boote nicht ausreichend schützen kann, ist auch ein politisches Desaster: „Putin erlebt einen Prestigeverlust“, sagt Rácz. Die russische Nuklearabschreckung erlebt einen empfindlichen Dämpfer. „Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Russland ein U-Boot durch einen feindlichen Angriff verloren hat“, so Rácz. Die Russen können offenbar nicht mehr ihre eigenen Schiffe schützen.

Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Russland ein U-Boot durch einen feindlichen Angriff verloren hat. András Rácz, Experte für Russlands Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Hinzu kommt ein zerstörtes Landungsboot: Die „Minsk“ stammt aus der Ropucha-Klasse und ist nun bereits das vierte Landungsschiff, das bei ukrainischen Angriffen beschädigt wurde. Ob es sich um einen Totalschaden handelt oder eine langwierige Reparatur möglich ist, war zunächst nicht bekannt. Seetüchtig ist es jedenfalls bis auf Weiteres nicht. Der Verlust des Landungsschiffs hat laut Rácz einen viel geringeren Einfluss auf den Kriegsverlauf. Es sei hauptsächlich für Transportaufgaben genutzt worden. „Es handelt sich um eine Art riesige Fähre, die Russland vor allem nach der Beschädigung der Krim-Brücke als Transportschiff eingesetzt hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter den Kulissen: So hilft Starlink bei der Berichterstattung in der Ukraine RND-Auslandsreporter Can Merey zeigt, wie der Satellitenempfang des Unternehmens Starlink bei der Berichterstattung und der Kriegsführung in der Ukraine hilft. © Quelle: RND

Für die russischen Besatzer werden die beschädigten Schiffe zum Problem: Das Landungsschiff wurde in Polen gebaut und für Russland ist es schwer, das Schiff jetzt wieder zu reparieren. Die Werft, bei der es zum Zeitpunkt des Angriffs stand, ist eigentlich zur zivilen Nutzung gedacht und nicht geeignet, um Kriegsschiffe zu reparieren.

Russlands Dominanz im Schwarzen Meer und auf der Krim

Russlands Dominanz im Schwarzen Meer und auf der Krim wird durch die erfolgreichen Angriffe der Ukraine zunehmend infrage gestellt. Die russischen Streitkräfte verfügen zwar immer noch über eine große Anzahl von Schiffsabwehrraketen und eine sehr starke Luftwaffe auf der Krim. „Die Russen haben aber das Problem, dass die Ukraine nicht mit Schiffen, sondern mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angreift.“ Gegen diese Angriffe aus der Luft könnten sich die Russen nicht verteidigen.

Russland ist nicht in der Lage, sich gegen diese Angriffe aus der Luft zu verteidigen. András Rácz, Experte für Russlands Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Folge des Angriffs auf Sewastopol wird Russland nun alle verbleibenden Schiffe von Sewastopol nach Noworossiysk verlegen, sagt Rácz, und damit außerhalb der Reichweite der ukrainischen Marschflugkörper. Bisher hatten die Russen diese Schiffe als Abschussrampe für Raketen gegen die Ukraine verwendet. Damit ist dann Schluss.