„Führt zweifellos zu Verschärfung des Konflikts“: Kreml kritisiert Selenskyjs US-Reise

Warum Lüneburg die Ukraine-Flagge vor dem Rathaus abgenommen hat

Symbole haben Strahlkraft: so auch die blau-gelbe Beleuchtung der Lüneburger Wahrzeichen oder die Ukraine-Fahne am Rathaus als Zeichen der Solidarität. Doch beides ist mittlerweile verschwunden. Während sich in der Bevölkerung Ärger breit macht, liefert die Stadt eine besondere Erklärung.