„Haufen pseudo-intellektuelle Verlierer“: Melnyk kritisiert Friedens-Appell

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat mit scharfer Kritik auf einen Friedens-Appell mehrerer Prominenter reagiert. Die Unterzeichner des offenen Briefes nannte er auf Twitter „pseudo-intellektueller Verlierer“. Diese hatten ein diplomatisches Ende des Kriegs in der Ukraine gefordert und die Waffenlieferungen an das Land in Frage gestellt.