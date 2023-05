„Seit Mariupol ist die Welt aufgewacht“: Schmerz und Zuversicht ein Jahr nach dem Fall der Hafenstadt

Kiew. Mychajlo Werschinin war nur noch ein Schatten seiner selbst, als er nach vier Monaten in russischer Gefangenschaft freikam. Der einstige Leiter der Patrouilleneinheit der Polizei von Mariupol gehörte zu den Hunderten Menschen, die vor einem Jahr auf Befehl des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj das Stahlwerk Azovstal aufgaben und sich den russischen Besatzern stellten. Als er später gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht wurde, war er dem Tod näher als dem Leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werschinin erlebte hautnah den Tag, an dem die belagerte Hafenstadt am Asowschen Meer endgültig dem Angreifer in die Hände fiel. Daran erinnert er sich heute mit tiefer Traurigkeit, aber auch mit einem Gefühl der Zuversicht für die Zukunft der Ukraine.

„Seit Mariupol ist die Welt aufgewacht und hat verstanden, was vor sich geht“

Die Luftangriffe waren wochenlang unerbittlich, doch dann wurde es ruhig, als russische und ukrainische Offiziere die Bedingungen für die Kapitulation aushandelten. Damals, erinnert sich Werschinin, schien das die einzige Chance für die Männer und Frauen zu sein, die mit ihm im Untergrund ausharrten – und für Mariupol.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir wussten ganz genau, dass wir viele russische Streitkräfte an uns gebunden hatten. Wir waren wie ein Knochen in der Kehle Russlands. Mychajlo Werschinin, Ex-Leiter der Patrouilleneinheit der Polizei von Mariupol

Rauch steigt im April 2022 nach russischen Luftangriffen über dem Azovstal-Stahlwerk in Mariupol auf (Archivbild). © Quelle: IMAGO/Cover-Images

Das Gefecht um Azovstal habe viele Länder, die mit ihrer Unterstützung noch zögerten, zum Umdenken gebracht. „Seit Mariupol ist die Welt aufgewacht und hat verstanden, was vor sich geht“, erklärt er. „Wir wussten ganz genau, dass wir viele russische Streitkräfte an uns gebunden hatten. Wir waren wie ein Knochen in der Kehle Russlands.“

Russland behandelt die Azovstal-Kämpfer unmenschlich

Die Gruppe unter dem weitläufigen Gelände hoffte auf Verstärkung, die jedoch nie eintraf, und kapitulierte schließlich. Doch Russland hielt sein Versprechen, die Kriegsgefangenen nach den Regeln der Genfer Konvention zu behandeln, nicht ein. Die Ukrainer waren nach eigener Aussage Folter, Hunger und Krankheiten ausgesetzt. Mehr als 700 von ihnen befinden sich noch immer in Gefangenschaft. Ihre Freilassung hat für die ukrainische Regierung und für Werschinin, der mit weiteren Häftlingen im vergangenen Herbst gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht wurde, höchste Priorität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Männer und Frauen, die im Stahlwerk bis zum Schluss kämpften, werden in der Ukraine als Helden und Märtyrer verehrt, ihre Gesichter sind auf Plakaten und riesigen Bannern zu sehen. Damals begründete Präsident Selenskyj den Kapitulationsbefehl damit, dass die Helden der Ukraine am Leben bleiben müssten. „Das ist unser Prinzip.“

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Werschinin berichtet von Misshandlungen, die in Gefangenschaft Routine gewesen seien. Die russischen Besatzer hätten immer wieder versucht, die Gefangenen gegeneinander aufzuhetzen und sie auszuhungern, um sie gefügig zu machen. „Jetzt kann ich Folgendes sagen: Wenn wir gewusst hätten, was uns im Gefängnis erwartet, wären viele Menschen nicht gegangen, hätten sich nicht ergeben.“

RND/AP