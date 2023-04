Schweizer Bundespräsident verweigert Scholz Gepard-Munition

Es bleibt beim Nein: Beim Besuch in Berlin erneuerte der Schweizer Bundespräsident das Verbot einer Weitergabe von Munition und Waffen an die Ukraine. Denn die Schweiz sei ein neutraler Staat. Derweil versuchen einige Politiker, das Kriegsmaterialgesetz aufzuweichen.

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung von Gepard-Munition erneut verweigert. Bei seinem Besuch in Berlin bekräftigte Berset, dass man vom Verbot der Weitergabe von Munition und Waffen an die Ukraine nicht abrücke. Er verwies auf die im Grundsatz festgeschriebene Neutralität seines Landes. „Man kann nicht verlangen, dass wir unsere eigenen Gesetze brechen“, rechtfertige sich Berset.

Der Streit über die Freigabe von Waffen und Munition aus der Schweiz an die Ukraine schwelt schon seit den ersten Kriegstagen. Erst in der vergangenen Woche erhöhten die USA den Druck auf die Schweiz: „Das ist kein Ausdruck von Neutralität, vielmehr ergreift die Schweiz Partei für Russland“, so der Vorwurf des ranghöchsten Republikaners, Senator Roger Wicker. In Washington erwartet man, dass sich die Schweiz klar zum Westen bekennt. Ähnliche Vorwürfe gab es auch aus der Ukraine.

Wie als Beschwichtigungsversuch hat der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis vor wenigen Tagen 1,8 Milliarden Franken (etwa 1,83 Milliarden Euro) für den Wiederaufbau der Ukraine bis 2028 zugesagt. Der Bundesrat will der Ukraine noch weitere Milliarden in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen, berichtete die „Neue Zürcher Zeitung“. Neutralität bedeute nicht Gleichgültigkeit, erklärte Cassis die Position der Schweiz und sprach der Ukraine seine Solidarität aus.

Die Debatte über die Neutralität der Schweiz nimmt auch unter Schweizer Politikerinnen und Politiker an Fahrt auf. Befürworter einer Freigabe von Waffen aus der Schweiz befürchten, dass man bei anhaltender Blockade im westlichen Wertebündnis nicht mehr als verlässliche Partnerin wahrgenommen werde.

Einige Nationalräte der christdemokratischen Partei „Die Mitte“ wollen nun die Neutralität ihres Landes neu interpretieren und haben zusammen mit Kollegen von FDP und Grünen im sicherheitspolitischen Ausschuss eine Parlamentsinitiative eingebracht. Diese sieht eine „vorübergehende und klar befristete“ Ausnahme für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die Ukraine vor. „Neutralitätsrechtliche Bedenken kann man entgegnen, dass die Schweiz selbst keine Waffen direkt an die Ukraine liefert und damit das Neutralitätsrecht nicht verletzt“, heißt es in der Begründung. Die Entscheidung liege schließlich bei jenen Ländern, die in der Schweiz Kriegsmaterial gekauft hätten. Im Nationalrat wurde über den Antrag noch nicht beraten.

Inzwischen geht es um immer mehr Staaten, die auf eine Freigabe aus der Schweiz warten. Deutschland möchte Schweizer Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weitergeben, Spanien Schützenpanzer und Dänemark Flugabwehrwaffen liefern. Unter Verweis auf das Neutralitätsrecht hatte der Bundesrat jedoch alle Anfragen abgelehnt.

Erst Ende letzter Woche hatten die Botschafter der G7-Staaten in einem Schreiben heftige Kritik geübt, weil die Schweiz nun auch einige eingefrorene Gelder sanktionierter Russen wieder freigeben will. Es handelt sich dabei um Konten, die im Zusammenhang mit dem Whistleblower-Fall Sergei Magnitsky eingefroren wurden. Zwei der drei sanktionierten Russen würden große Teile der eingefrorenen 18 Millionen Franken zurückerhalten. Der russische Wirtschaftsprüfer Magnitsky arbeitete für einen der größten Finazinvestoren Russlands und hatte einen Steuerbetrug im Umfang von 230 Millionen US-Dollar öffentlich gemacht. 2009 starb er unter ungeklärten Umständen in Untersuchungshaft. Da ein Teil der Summe in der Schweiz geparkt wurde, ermittelten die dortigen Behörden. 2021 wurde das Verfahren eingestellt.