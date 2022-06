Die Schweiz blockiert mit einem Veto die Ausfuhr dänischer Schützenpanzer in die Ukraine. Da die Fahrzeuge aus der Schweiz stammen, hatten die dänischen Behörden das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft offiziell um Erlaubnis gebeten. Der Bundesrat in Bern gerät nun unter Druck.

Dänemark kann vorerst nicht wie geplant schweres Kriegsgerät an die Ukraine liefern. Kopenhagen wollte ursprünglich 20 Radschützenpanzer vom Typ Piranha III an Kiew abtreten. Die Fahrzeuge stammen aus der Schweiz, deshalb benötigte die dänische Regierung grünes Licht aus Bern. Schweizer Medienberichten zufolge lehnte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Anfrage jedoch vor wenigen Tagen ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dänemark hatte sich beim Kauf der massiv gepanzerten Fahrzeuge, die Soldaten im Gefecht Schutz bieten sollen, verpflichtet, das Kriegsgerät nur mit Erlaubnis der Schweiz weiterzugeben. Das Seco begründet sein Veto mit der Neutralität und dem Kriegsmaterialgesetz. Hiernach dürfen keine Rüstungsgüter in kriegsführende Länder ausgeführt werden.

Schon vor rund zwei Monaten hatte das Seco Deutschland die Weitergabe von Munition für den Gepard-Panzer an die Ukraine verweigert. Laut Medienberichten hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Schweizer Bundesrat nun gebeten, das Nein zum Munitionsexport erneut zu diskutieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Druck aus dem Ausland wächst. In der Schweiz will sich der Bundesrat in den nächsten Tagen des Kriegsmaterialgesetzes annehmen und diesbezüglich neu entscheiden. Sowohl in der Bundesverwaltung als auch im Parlament mehren sich Stimmen, die das Dekret lockern wollen – die Schweiz solle unter bestimmten Bedingungen europäischen Staaten die Weitergabe von Schweizer Rüstungsmaterial erlauben, heißt es.

Warnung an Putin: USA liefert moderne Raketensysteme an die Ukraine Die USA rüsten die Ukraine mit fortschrittlichen Raketensystemen auf – unter der Zusicherung, dass damit nicht Russland angegriffen wird. © Quelle: dpa

Dafür setzt sich etwa Pirmin Bischof (Die Mitte) ein. Der Präsident der außenpolitischen Kommission sagte, dass der Bundesrat aktiv werden und seine Praxis korrigieren solle. Auch die grünliberale Fraktionschefin Tiana Moser ist für einen Kurswechsel. Es gehe nicht um direkte Waffenexporte, sondern um Waffen, die die Schweiz bereits an befreundete Demokratien verkauft habe, erklärte die Nationalrätin. „Diese Waffen würden weitergegeben an ein Land, das sich gegen einen Aggressor verteidigt.“

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Sollte dem Munitionsexport aus Deutschland doch zugestimmt werden, hätte dies Auswirkungen auf die Rechtsprechung. Demzufolge hätte dann auch Dänemark die Möglichkeit, erneut einen Antrag auf die Lieferung der Piranha-Panzer zu stellen.

RND/sz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter