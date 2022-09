Selenskyj-Vertrauter: Deutschland soll Panzer zur Rückeroberung der Krim liefern

Kultur in Kiel

Kultur in Kiel

Kultur ist etwas „total Fröhliches“, findet Hanne Pries. Damit Kinder schon in der Grundschule die Vielfalt von Kultur kennenlernen, hat die Lehrerin in Kiel das Projekt „KulTüren“ auf den Weg gebracht. Das stellten sie und ihre Schüler am Mittwoch vor – und hatten zugleich selbst ein ordentliches Kulturprogramm zu bieten.