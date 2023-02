Selenskyj fordert in Paris erneut Kampfjets und Langstreckenraketen

Nach seinem Besuch in London trifft sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend mit Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Paris. Während Selenskyj erneut seine Forderungen nach „starken Waffen“ bekräftigt, loben der deutsche und der französische Staatschef den Mut seines Volkes im Krieg.

Bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich nochmal dankbar gegenüber Frankreich und Deutschland gezeigt für die bisherige Unterstützung - und gleichzeitig noch einmal seine Forderung nach Kampfjets bekräftigt. „Wir hoffen dass wir neue starke Waffen geliefert bekommen wie Flugzeuge und Langstreckenraketen“, sagte er vor Journalisten. „Wir haben nicht viel Zeit. Wir brauchen Waffen, um Schluss mit dem Krieg zu machen.“ Die angekündigten Lieferungen unter anderem von Kampfpanzern nannte er „historische Schritte“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

„Je stärker die Koalition wird, desto schneller können wir Schluss machen mit der russischen Aggression“, sagte er weiter und betonte: „Frieden brauchen alle Europäer.“ Er hoffe, im Anschluss mit Scholz und Macron detailliert darüber sprechen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Macron lobt „ungeheuren Mut“ des ukrainischen Volks

Macron sicherte der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs erneut „Unterstützung bis zum Sieg“ zu. „Wir möchten unsere Solidarität, (...) unseren Willen bekunden, die Ukraine hin zum Sieg und Frieden zu führen“, sagte Macron bei der Pressekonferenz. Das ukrainische Volk stelle sich seit fast einem Jahr „mit ungeheurem Mut“ den Angriffen entgegen. „Die Ukraine kann auf Frankreich und Europa zählen, um diesen Krieg zu gewinnen“, so Macron

Auch Scholz betonte: „Die Ukraine ist seit fast einem Jahr in einem heldenhaften Abwehrkampf.“ Er sprach von einem „Krieg, der sich von Anfang an gegen die Zivilbevölkerung richtete“.

Ein Königreich für Kampfjets: Selenskyj mit Bitte in London Erst zum zweiten Mal reist der ukrainische Präsident Selenskyj seit Kriegsbeginn vor einem Jahr ins Ausland. Sein Ziel diesmal: Großbritannien. © Quelle: dpa

Zu den Waffenforderungen blieben beide eher unkonkret: „Solange Russland angreift, müssen wir unsere militärische Unterstützung fortsetzen“, so Macron. Wie weit das gehen könne, darauf ging er nicht weiter ein. Er sagte dafür, dass die Ukraine auch im humanitären Bereich auf die Unterstützung Europas setzen könne. Scholz verwies auf die bereits „massive“ Unterstützung für die Ukraine - „finanziell, humanitär und mit Waffen“. Zur Forderung nach Kampfjets ließ er sich nicht ein, betonte aber erneut: „Es bleibt dabei: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen.“

Beide Staatschefs gingen auch auf den EU-Gipfel am Donnerstag ein, an dem Selenskyj auch teilnehmen wird. Den von der Ukraine vorgelegten Zehn-Punkte-Plan nannte Macron eine „wesentliche Diskussionsgrundlage“ dafür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selenskyj erst in London, dann in Paris

Vor dem Besuch in Paris war Selenskyj bereits in London, wo er unter anderem mit Großbritanniens Premier Rishi Sunak und König Charles sprach. Dabei teilte Sunak mit, dass er prüfen lasse, ob Kampfflugzeuge für die Ukraine verfügbar sind. Sunak habe Verteidigungsminister Ben Wallace um Prüfung gebeten, was für Maschinen das Vereinigte Königreich theoretisch an die Ukraine liefern könnte, teilte Downing Street am Mittwoch mit. Es handele sich aber um eine „langfristige“ Lösung. Bereits im Frühling könnten die ersten ukrainischen Piloten an Nato-Jets in Großbritannien ausgebildet werden, hieß es weiter.

Selenskyj: Kampfjets für die Ukraine besonders wichtig

Sunak hatte bisher zurückhaltend auf Forderungen nach einer Lieferung von Kampfjets reagiert, wie sie etwa Ex-Premierminister Boris Johnson erhoben hatte. Selenskyj betonte bei seinem Besuch in London, dass Kampfjets für die Ukraine besonders wichtig seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/hsc