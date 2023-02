Selenskyj hält Frankreichs Vorstoß zu Dialog mit Putin für Zeitverschwendung

Am Wochenende hatte der französische Prädient Emmanuel Macron Zweifel an einem militärischen Sieg einer der beiden Seiten im Krieg in der Ukraine geäußert. Stattdessen sollte man Verhandlungen anstreben. Sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenyskyj entgegnet deutlich: „In Wahrheit verliert Macron seine Zeit.“

Rom. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Äußerungen von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zurückgewiesen, die Tür für einen Dialog mit Russlands Präsident Wladimir Putin offenzuhalten.

„Das wird ein nutzloser Dialog. In Wahrheit verliert Macron seine Zeit. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht in der Lage sind, Russlands Verhalten zu ändern“, sagte Selenskyj der Zeitung „Corriere della Sera“ (Montag) und zwei weiteren italienischer Tageszeitungen.

Macron: „Keine der zwei Seiten kann vollständig siegen“

„Ich will die Niederlage Russlands in der Ukraine und ich will, dass die Ukraine ihre Position verteidigen kann, aber ich bin überzeugt, dass das letztlich nicht militärisch abgeschlossen wird“, sagte Macron französischen Medien am Wochenende.

In dem Interview der Zeitungen „Le Figaro“ und „Le Journal du Dimanche“ sowie des Senders France Inter führte Macron aus: „Keine der zwei Seiten kann vollständig siegen.“ Die Folgen der Mobilmachung seien nicht so groß wie beabsichtigt und sie selbst stoße auch an Kapazitätsgrenzen.

Macron bekräftigte jedoch, dass es nun eine Militäroffensive der Ukraine brauche, um Russland an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Er glaube aber nicht, dass Russland auf seinem eigenen Boden angegriffen werden sollte, wie es einige meinten.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird demnächst zu einem ersten Besuch in Kiew erwartet. Die Rechtsaußen-Politikerin hatte bereits vor ihrem Wahlsieg im September vergangenen Jahres Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützt. Dagegen taten sich ihre beiden Koalitionspartner - Matteo Salvini von der rechten Lega und Silvio Berlusconi von der konservativen Forza Italia - immer wieder mit prorussischen Äußerungen hervor.

