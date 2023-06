Sollten Russen in Deutschland überwacht werden? Warum ein Experte das Gegenteil fordert

Wie umgehen mit in Deutschland lebenden Menschen aus Russland? Der tschechische Präsident Petr Pavel hat jetzt vorgeschlagen, im Westen lebende Russen generell zu überwachen – „unter der Kontrolle der Sicherheitsdienste“. Pavel: „Sie sind Bürger einer Nation, die einen aggressiven Krieg führt“, so der frühere Nato-General in einem Interview mit Radio Freies Europa (RFE) in Prag. Die Auslands-Russen könnten einem leid tun. Aber das sei schlicht der „Preis des Kriegs“, den Russland seit mehr als 15 Monaten gegen die Ukraine führt.

Zur Unterstützung seiner Idee griff Pavel ein historisches Beispiel auf: „Wenn wir zurückblicken, stand zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auch die gesamte in den Vereinigten Staaten lebende japanische Bevölkerung unter einem strengen Überwachungsregime.“

Tatsächlich wurden im Zweiten Weltkrieg nach dem Angriff japanischer Streitkräfte auf den US-Marinehafen Pearl Harbor im Dezember 1941 etwa 120.000 Menschen japanischer Abstammung gewaltsam in Internierungslager gesteckt, obwohl es keinerlei Anzeichen für ein Sympathisieren mit Japan gab. US-Präsident Ronald Reagan entschuldigte sich 1988 offiziell für die Lager. US-Präsident Joe Biden sagte im Februar, es sei „eine der beschämendsten Perioden in der amerikanischen Geschichte“.

„Generalverdacht gegen Russen schießt über das Ziel hinaus“

Für das genaue Gegenteil, eine Art „Willkommenskultur“ für russische Überläufer als Teil einer „strategische Russlandpolitik“, plädiert indes Ralf Fücks, Geschäftsführer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Deutschland sollte die Hürden abbauen, die es Deserteuren und russischen Oppositionellen noch immer schwer machen, hier Schutz zu finden, äußerte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Selbstverständlich dürfen wir nicht naiv sein – man muss davon ausgehen, dass der Kreml zahlreiche Einflussagenten in die EU eingeschleust hat. Aber ein Generalverdacht gegen alle russischen Bürger schießt über das Ziel hinaus. Überwacht und ausgewiesen werden sollte, wer dafür Anlass gibt. Gleichzeitig sollten russische Dissidenten und Vertreter der demokratischen Opposition nach Kräften unterstützt werden“, so Fücks zum RND.

Experte sieht Chance für Putin-Opposition in Berlin

Wenn es sich um erklärte Systemkritiker oder Deserteure handelt, würde Fücks sogar noch weitergehen: „Wir sollten diesen Menschen für eine Übergangszeit das Angebot eines sicheren Aufenthaltes in Deutschland machen. Das wäre ein wirksames Instrument, die Kampfmoral der russischen Armee weiter zu schwächen“, so der ehemalige Grünen-Politiker.

Fücks weiter: „Es sollte gesichert sein, dass desertier-willige russische Soldaten Schutz finden und wirtschaftlich abgesichert sind. Und nicht alle, die desertieren wollen, sind ausgewiesene Putin-Kritiker. Trotzdem bin ich dafür, hier die hohen Hürden einer Gesinnungsprüfung abzusenken, weil es ja vor allem darum geht, Putins Kriegsmaschinerie zu schwächen.“

Berlin könnte zu einem Hub für die russische Opposition werden. Denn wir müssen an das Russland nach Putin denken. Ralf Fücks, Zentrum Liberale Moderne

Gleichzeitig plädiert er für eine „kollektive Regelung, eine übergreifende Gesamtlösung“ für Überläufer aus dem Putin-Staat, statt der gegenwärtigen Einzelentscheidungen. „Frankreich hat bereits großzügige Regelungen für Angehörige der russischen Intelligenzia, Berlin könnte zu einem Hub für die russische Opposition werden. Denn wir müssen an das Russland nach Putin denken“, so der Experte.

Konkret sagt Fücks damit aus: Wer grundsätzlich im Westen lebende Menschen aus Russland unter Generalverdacht stellt, treibt sie am Ende in die Hände Putins, der ja stets behauptet, der Westen sei „russophob“. „Es ist nicht der Krieg des russischen Volkes gegen das der Ukraine“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drei Wochen nach Beginn des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine. Migranten russischer Herkunft in Deutschland nahm er ausdrücklich besonders in Schutz. „Dass sie verunglimpft, bedroht oder gar tätlich angegriffen werden, auch das dürfen wir nicht zulassen. Auch da ist eine rote Linie.“

3,5 Millionen Menschen aus der Ex-Sowjetunion

Offiziell lebten im Jahr 2022 in Deutschland 237.816 Menschen mit einem russischen Pass – so viele wie in keinem anderen EU-Staat. Insgesamt über drei Millionen Menschen sind nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion 1991 nach Deutschland gekommen, 2019 gaben laut einem Mikrozensus 3,5 Millionen Menschen in Deutschland an, einen Migrationshintergrund aus Russland, Kasachstan oder der Ukraine zu haben.

Nach Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 gab es eine große Fluchtwelle von Ukrainern nach Deutschland, es kamen aber auch Russen, die vor zunehmenden Schikanen oder dem Wehrdienst flohen, zudem schlicht keine Perspektive in Wladimir Putins Diktatur mehr sehen.

Seit Beginn des Krieges kam es zu vereinzelten Anfeindungen von in Deutschland lebenden Menschen aus Russland. So berichtete der aus Moskau stammende Schriftsteller Wladimir Kaminer („Russendisko“), der in Berlin lebt und als Kolumnist regelmäßig für das RND schreibt, von Anfeindungen gegen seine Familie. „Meine Frau und meine 26-jährige Tochter haben neulich in der Bahn nach Brandenburg Russisch miteinander gesprochen, da ist eine ältere Frau sie angegangen und hat ‚Raus hier aus dem Zug!‘ gerufen“, sagte der 55-Jährige dem „Zeit-Magazin“.

Ein Drittel für Putin, ein Drittel gegen ihn, ein Drittel hat keine Meinung

Kaminer sieht den Rückhalt für den russischen Präsidenten Wladimir Putin in seinem Heimatland. „Ich gehe davon aus, dass ihn ein Drittel der Bevölkerung unterstützt, ein Drittel gegen ihn ist und ein Drittel keine Meinung hat.“

Aktivistinnen wie die in Köln lebende Elena Kolbasnikowa, die erst kürzlich wegen „der Billigung von Straftaten“ zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, sind in der russischen Community die Ausnahme: die 48-Jährige hatte in Deutschland Pro-Putin-Demonstrationen organisiert und Geld für die russischen Aggressoren gesammelt.