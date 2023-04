Anleitung für Molotow-Cocktails und Hinterhalte: Ukraine gibt Bevölkerung in besetzten Orten Tipps

In den von Russland besetzten Gebieten leisten viele Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand. Eine Website der ukrainischen Spezialkräfte gibt ihnen dafür Tipps: von DIY-Rauchbomben und Molotow-Cocktails bis hin zum Verhalten in Gefangenschaft.

Spezialkräfte der ukrainischen Armee haben eine Website mit Anleitungen, Tipps und einem Handbuch für den Widerstand in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine veröffentlicht. „Gemeinsam werden wir das Leben der Besatzer zur Hölle machen“, so die Ankündigung. Die Website enthält ein umfangreiches Arsenal an Ratschlägen und Vorgehensweisen: Wie man Fake-Profile in sozialen Netzwerken erstellt, Sabotageaktionen und Hinterhalte durchführt und ihre Daten verschlüsselt. Im Fokus der Sabotage sollten „Kraft- und Schmierstoffe, Lebensmittel und Medikamente“ der russischen Besatzer stehen, so die Empfehlung.

Der Einsatz von Pyrotechnik könne Schüsse aus Waffen und Explosionen von Lagern mit Ausrüstung vortäuschen und die Besatzer irritieren, lautet eine weitere Idee für den Widerstand. Erst an diesem Freitag (14. April 2022) berichtete Melitopols im Exil lebende Bürgermeister Ivan Fedorov von einer Explosion nahe eines Ausrüstungs- und Munitionsdepots der Russen. Ob es sich um ein Täuschungsmanöver oder einen Anschlag handelte, war zunächst nicht klar.

Mehrere Anleitungen auf der Website geben Auskunft darüber, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer in den besetzen Gebieten aus Benzin, Aceton, Styropor und Scotch einen Molotow-Cocktail herstellen und aus Zucker, Salpeter und Buntstiften eine Rauchbombe bauen können. Außerdem gibt es Erläuterungen, wie man einen Hinterhalt inszeniert, um eine feindliche Kolonne anzugreifen. Welche Orte sind für einen Hinterhalt ideal, wo platziert man sich und welche Waffen sind nötig?

Ein siebenminütiges Video zeigt den Menschen unter russischer Militärbesatzung auch die genaue Bedienung des weitverbreiteten Granatwerfers RPG-7. „Die Explosion der Granate erzeugt einen konzentrierten Stoß, der die Panzerung durchdringt, Menschen trifft, Waffen und Ausrüstung zerstört und Treibstoff entzündet“, erläutern die Streitkräfte. Sie warnen aber: „Versuchen Sie nicht, ohne Erfahrung auf große Distanz zu zielen.“ Es wird auch erklärt, warum der Granatwerfer keinen Rückstoß hat.

Daneben enthält die Sammlung auch Tipps für den gewaltfreien Widerstand und das Senken der Moral der russischen Besatzer. „Geben Sie sehr lange und unklare Antworten, wenn Sie nach etwas gefragt werden“, lautet die Empfehlung. „Seien Sie so nervig und mürrisch wie möglich, wenn Sie mit Besatzern oder Kollaborateuren sprechen müssen.“ Frauen sollen „sich ständig beschweren, weinen und hysterisch schluchzen“, rät die ukrainische Armee.

Selenskyj ruft Ukrainer zum Durchhalten auf Während die Kämpfe im Osten toben und die geplante Offensive ausbleibt, appelliert Präsident Selenskyj an das Durchhaltevermögen seiner Landsleute. © Quelle: dpa

Derzeit hält Russland etwa 18 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt. Immer wieder dringen Berichte über Sabotageakte und Störaktionen nach außen. In Cherson sollen die Partisanen Raketen- und Artillerieangriffe unterstützt haben, indem sie die Koordinaten der Besatzer und Kollaborateure an das ukrainische Militär übermittelten. In Zusammenarbeit mit Sabotage- und Geheimdienstgruppen in Kiew sollen „hochkarätige Vorfällen mit Explosionen und Schießereien in Cherson“ ermöglicht worden sein. Untergrundgruppen, denen sich Wrestler, Boxer und Kampfsportler angeschlossen haben, sollen nachts die Besatzer gejagt haben. Jede Nacht sollen im Durchschnitt bis zu zehn Besatzer durch die Partisanen getötet worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die neunmonatige Besetzung des rechten Ufers in der Region Cherson endete erst im November, nachdem die russischen Truppen das Gebiet fluchtartig verließen.

Ein Pfarrer aus der Ukraine sagte im Februar 2023 im RND-Interview, dass in den besetzten Städten „immer wieder Menschen gefangen genommen werden“. Viele verschwinden dann spurlos. „Es gibt eine russische Militärpolizei, die mit den Einwohnern macht, was sie will.“ Massengräber in Butscha, Hostomel und Irpin belegen die Gräueltaten der Russen in den besetzten Gebieten.

Die Spezialkräfte der ukrainischen Armee widmen daher sich in ihrem Handbuch auch dem Fall, dass eine Person von den Russen gefangen genommen wird. „Zeige den Besatzern nicht, dass du Angst hast“, so der Ratschlag. „Egal wie schwierig es ist, du musst cool bleiben.“ Gefangengehaltene Einwohner sollen den Besatzern einfache Fragen beantworten, ihnen aber nicht direkt in die Augen schauen. „Wenn der Besatzer jedoch anfängt, Sie nach der Bewegung der Streitkräfte oder etwas über unser Militär zu fragen, machen Sie deutlich, dass Sie ein Zivilist sind.“ Immer wieder wird empfohlen, sich dumm zu stellen. „Machen Sie den Besatzern klar, dass Sie überhaupt nichts aus dem militärischen Bereich verstehen.“

Einen ähnlichen Rat gibt das Militär den Menschen auch für den Fall, dass sie bei Widerstandsaktionen aufgegriffen und beschuldigt werden. Ausreden liefern die Streitkräfte gleich mit: „Sie haben mehrere Nächte nicht geschlafen und deshalb nicht ganz verstanden, was passiert ist“, lautet eine Empfehlung. Eine andere: „Sie haben die Uniform des Militärs verwechselt.“ Oft könne man freikommen, wenn man sich dumm stelle oder einen Mangel an Nahrung und Medikamenten als Grund vorschiebe. Die Russen würden das oft glauben, heißt es.