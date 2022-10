﻿Stralsund bietet Rathaus für Friedensgespräche an

Stralsund drängt auf Frieden zwischen der Ukraine und Russland. Für Verhandlungen bieten die Stadtpolitiker nun ihr Rathaus an. In Berlin blickt man mit Sorgen auf die Entwicklung in der Ostseestadt.

Stralsund. Es ist in Deutschland ein bisher einmaliger Vorgang: Die Stralsunder Bürgerschaft hat das Rathaus für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland angeboten. So wurde Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Donnerstagabend mit großer Mehrheit – die Stimmen kamen von allen Parteien – von der Bürgerschaft beauftragt, die Bundesregierung über das Angebot zu informieren. In Berlin wird dieser Vorgang kritisch gesehen – und auch der ehemalige Botschafter der Ukraine fragt sich bereits, was an der Ostsee los ist.

„Eine große Historie des Schaffens von Frieden“

Stralsund selbst will helfen, die Kriegsparteien an einen Tisch zu holen „In Stralsund haben wir eine große Historie des Schaffens von Frieden“, heißt es in dem Beschluss, den die Fraktionen Bürger für Stralsund (BfS), Linke/SPD und CDU/FDP einbrachten. Verwiesen wird darin unter anderem auf den Stralsunder Frieden von 1370. Damals wurde in Stralsund ein Ausgleich zwischen dem dänischen König Waldemar IV. und den Städten der Hanse gefunden.

Der Stralsunder Frieden ist kein gutes Beispiel. Es handelt sich um einen Diktatfrieden. Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne)

„Es ist schön, wenn Menschen sich für Frieden einsetzen. Der Stralsunder Frieden ist jedoch kein gutes Beispiel. Es handelt sich um einen Diktatfrieden, die Hanse hat Dänemark besiegt“, sagt die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne). Zudem würde es momentan ohnehin nicht zu Verhandlungen kommen. „Russland will nicht verhandeln. Oder nur unter Vorbedingungen, die eine Kapitulation der Ukraine bedeuten“, sagt Müller. Falls beide Parteien doch bereit wären, wäre Stralsund eine unwahrscheinliche Wahl. „Die letzten Friedensverhandlungen haben auf neutralem Boden in der Türkei stattgefunden. In Deutschland wäre dies nicht der Fall“, so Müller.

„Wenn Herr Badrow Kontakte hat, wäre es super“

„Friedensgespräche wünscht sich jeder“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Muno, Politologe von der Rostocker Uni. Über bloße Symbolpolitik dürfte der Stralsunder Vorstoß nicht hinausgehen – weil man die Parteien nicht an den Tisch zwingen könne. „In der Geschichte ist so etwas zwischen Ägypten und Israel gelungen. Da konnten die Amerikaner aber auf beide Seiten Druck ausüben“, sagt er. „Wenn Herr Badrow jedoch Kontakte nach Moskau hat und sie nutzen kann, wäre es super. Die Welt würde ihm für Frieden danken.“

Mit Sorgen blickt Andrij Melnyk auf MV. Bis vor kurzem noch vertrat der Diplomat die Ukraine als Botschafter in Deutschland. „Meine Güte, was ist denn los mit dir, liebes MV?“, fragte er über Twitter. „Ich vermisse dieses Bundesland, vor allem seine Ostseebäder. Aber diese ungeheuerliche Naivität und Blindheit von MV-Politikern. Welche ’Verhandlungen’ mit Kriegsverbrecher Putin?“, hinterfragt er.

Die russische Botschaft hingegen signalisiert Offenheit für Verhandlungen und teilt mit, dass die Zeit dafür noch nicht „herangereift“ ist. Erst danach werde ein Standort festgelegt. „Wie begrüßen dennoch die Position nicht gleichgültiger Bürgerinnen und Bürger von Stralsund, die ihre Stadt als Gesprächsstandort angeboten haben“, heißt es.

SPD irritiert, Lob von der Linken

Kritisch äußert sich die Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki (SPD), die den ehemaligen Merkel-Wahlkreis in Berlin vertritt. „Über den Beschluss bin ich irritiert“, sagt sie. Der Vorstoß sei „im besten Falle naiv, im schlimmsten Falle jedoch würde man sich mit dem Aggressor gemein machen. „Wichtiger als der Ort für etwaige Friedensgespräche ist die wiederholte Aufforderung an Russland, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu beenden“, sagt sie.

Doch auch in Berlin gibt es Befürworter: „Eine gute Initiative aus Stralsund“, sagt Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linken-Fraktion. „Es geht am Ende nicht darum, wo verhandelt wird, sondern darum, das endlich ernsthaft verhandelt wird. Wir brauchen ein Umdenken, weg von der militärischen Logik, hin zur friedlichen Lösung. Das Sterben muss endlich enden“, sagt er.

