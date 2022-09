„Wie man Russland verlässt“ trendet auf Google, Flugpreise explodieren

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte am Mittwoch eine Teilmobilmachung an. Eine Reaktion der Menschen in Russland darauf ist deutlich in den Google Trends zu erkennen. Das Thema Auswanderung scheint wieder viele Russinnen und Russen zu interessieren.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert weiter an. Zuletzt gelang es dem ukrainischen Militär, Gebiete im Osten des Landes zurückzuerobern und die russische Armee zurückzudrängen.

Wie groß die Unterstützung für Präsident Wladimir Putin und seinen Krieg ist, lässt sich von außen schwer beurteilen. Schaut man ins Ranking der Suchmaschine Google, scheint sie zuletzt zu sinken: Die Anfragen zum Thema „Wie man Russland verlässt“ stiegen in Russland am Dienstagabend deutlich an. Google Trends zeigt an, wie sich das Suchinteresse für bestimmte Anfragen relativ stark entwickelt.

Teilmobilmachung in Russland: Reservisten werden eingezogen

Ein Grund dafür könnte die Teilmobilmachung sein, die Putin am Mittwochmorgen angekündigt hat. Eine Teilmobilmachung bedeutet, dass die Armee nun alle Reservisten einziehen kann, aber dennoch weiterhin auf Freiwillige angewiesen ist.

Sollte es zu einer Generalmobilmachung kommen, würden alle Wehr­pflichtigen und Reservisten eingezogen. Zudem dürften männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen. Spekulationen dazu wies der Kreml in der Vergangenheit immer wieder zurück.

Putin ordnet Teilmobilmachung von russischen Streitkräften an In einer Fernsehansprache warf Putin dem Westen die Erpressung mit Atomwaffen vor. Laut Verteidigungsministerium sollen 300.000 Reservisten eingezogen werden.

Weitere ähnliche Suchanfragen auf Google in Russland

Dass die Angst davor trotzdem wächst, zeigen „Wie man Russland verlässt“ und ähnliche Google-Suchanfragen. Seit Dienstagabend gestiegen sind auch Eingaben wie „Wie man Russland während der Mobilisierung verlässt“, „Wie kann man Russland ohne Pass verlassen“, „Wie man Russland ohne Geld verlässt“ oder „Wie nach Kasachstan reisen“.

Am Dienstagabend sind die Suchanfragen zum Thema "Wie man Russland verlässt" deutlich angestiegen (Stand: 21. September, 10.30 Uhr). © Quelle: Screenshot / Google Trends

Auch russische Nachbarstaaten werden gesucht

Wie die Daten von Google Trends verdeutlichen, werden die meisten dieser Suchanfragen aus dem westlichen Teil des Landes gestellt. Am höchsten ist die Zahl der Anfragen in Moskau und der Region und in St. Petersburg.

Außer den genannten Sätzen stieg zuletzt auch die Zahl der Anfragen zu Russlands Nachbarländer und anderen Staaten. So wurden Kasachstan, Georgien, Serbien und Israel häufiger gesucht als normal. In Russland in die Suchmaschine wurden oft auch Begriffe wie „Flüchtling“, „Staatsbürgerschaft“ und „Russischer Pass“ eingegeben.

Russland verlassen: Preise für Flugtickets schnellen in die Höhe

Dass offenbar viele Menschen Russland verlassen wollen, schlägt sich auch in der Flugbranche nieder. Flüge von Moskau in die serbische Hauptstadt Belgrad für Donnerstag seien inzwischen ausverkauft, wie ein Twitter-Nutzer schreibt. Laut eines beigefügten Screenshots hätten diese für eine Person zwischen 7000 Euro und 9000 Euro gekostet.

Die nächsten freien Plätze in einem Flugzeug nach Belgrad seien erst wieder ab Freitag verfügbar. Diese würden zwischen 2850 Euro (Umstiege in Kairo und Wien) und 9200 Euro (Umstieg in Dubai) kosten, so der User weiter.

„Auswanderung“ trendete schon zu Beginn des Krieges

Bereits wenige Tage nach Beginn des Krieges am 24. Februar hatte es eine deutlich erhöhte Anzahl an Suchanfragen zum Thema „Auswanderung“ gegeben. Damals setzte die Europäische Union ihre Sanktionen zum Ausschluss einiger russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikations­netz­werk Swift in Kraft. Das führte zu großer Verunsicherung. Zudem gab es Proteste und Demonstrationen gegen den Krieg.

