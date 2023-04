Wie ein russischer Hassprediger den Krieg gegen die Ukraine mit biblischen Lehren rechtfertigt

Religion wird im Krieg gegen die Ukraine immer wieder für Propaganda miss­braucht. Im russischen Staatsfernsehen erklärt nun ein Soldat, warum die Tötung Unschuldiger laut der Bibel zu rechtfertigen sei. Der Mann kämpfte selbst mehrfach in der Ukraine.

© Quelle: picture alliance / Russian Look

Der russische Propagandist Sachar Prilepin bei einer Buchvorstellung in Moskau im vergangenen Dezember.

Zum Beginn der Osterfeierlichkeiten hat das russische Staatsfernsehen einen Beitrag ausgestrahlt, in dem der Krieg in der Ukraine und die Tötung von Menschen mit der Bibel begründet wird. In einem fünfminütigen Ausschnitt, der vom Medienprojekt „Russian Media Monitor“ mit englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, führt der russische Propagandist Sachar Prilepin aus, warum Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ein Kampf gegen den „Satan“ sei.

Gemeinhin werde angenommen, das Christentum stehe für Demut und sogar für den „Zwang, sich gegenüber jedem Gegner zu ergeben“, beginnt Prilepin seinen Beitrag. „Doch wie mir ein Priester erläuterte: Der Erlöser sagt, ‚halte die andere Wange auch noch hin‘. Er sagt nicht, dass man seine Arschbacken anbieten soll.“ Vielmehr habe Jesus den Menschen die Freiheit zur Wahl gegeben – und das setze Aktionen voraus, meint Prilepin, der sich für seinen TV‑Auftritt in militärischem Grün gekleidet hat.

Propagandist Prilepin kämpfte selbst mehrfach in der Ukraine

Der 47‑Jährige, dessen bürgerlicher Name Jewgeni Nikolajewitsch Prilepin ist, betätigte sich in der Vergangenheit vor allem als Schriftsteller, Journalist und Politiker. 2010 forderte er gemeinsam mit 33 weiteren Unterzeichnern in einem Manifest den Rücktritt Wladimir Putins. Mit dem Ausbruch der Kampfhandlungen in der Ostukraine ab 2014 fand er jedoch ein weiteres Tätigkeitsfeld: Er führte ein „Freiwilligenbataillon“ der sogenannten Volksrepublik Donezk an und kämpfte jahrelang im Donbass.

Erst 2018 kehrte er nach eigenen Angaben „demobilisiert“ nach Russland zurück, nur um 2023 erneut in der Ukraine zu kämpfen. Dieses Mal ganz offiziell als Teil der russischen Nationalgarde. Zudem firmiert er als Mitglied der Partei Gerechtes Russland. Heute befindet sich Prilepin also offenbar gänzlich auf Putins Linie. In der Ukraine wird er unter dem Vorwurf des Terrorismus gesucht.

„Die Wahl zwischen gut und böse ist proaktiv, sie ist nicht einfach“, erklärt der Propagandist in dem TV‑Ausschnitt. Sie sei jedoch die höchste Form der Freiheit, die Gott den Menschen gegeben habe. Gott habe zwar befohlen, dass man seinen Feinden vergeben solle. „Ja, aber er würde uns niemals befehlen, den Feinden Gottes zu vergeben.“

Wen Prilepin als „Feind Gottes“ wahrnimmt, lässt dann nicht lange auf sich warten: Bilder des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj werden gezeigt, während der Propagandist diesen als „Pharisäer“ und „falschen Propheten“ bezeichnet. Pharisäer waren eine Schule von Denkern im antiken Judentum, die im Neuen Testament als Heuchler herabgesetzt werden. „Diejenigen, die viel über Glauben reden, selbst aber diesem Pfad nicht folgen“, führt Prilepin aus.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

„Du sollst nicht töten“ – aber manchmal doch?

Selbst das sechste Gebot Mose („Du sollst nicht töten“) hat für die russische Propaganda offenbar kaum Wert. Sogar im zweiten Buch Mose, das den Namen Exodus trägt, sei die Strafe für eine Vielzahl von Verbrechen der Tod, sagt Prilepin. Etwa für Menschen, die ihren Vater oder ihre Mutter schlagen. Und dies sei im „breiten Sinne“ zu verstehen, erklärt der Propagandist – nämlich auch dann, wenn das „Vaterland“ bedroht sei. Das sei das Gleiche, wie ein Schlag gegen den eigenen Vater. Die Propaganda der Führung in Moskau erklärt die Regierung in Kiew immer wieder zur Bedrohung für das russische Territorium und die russisch­sprachige Bevölkerung in der Ukraine, insbesondere im Donbass.

„Russen, die ihren russischen Namen abgelegt haben, sind Verräter ihrer eigenen Familie, ihrer Väter und Mütter“, erklärt Prilepin. Hier spiegelt sich die imperialistische russische Annahme wider, dass die Ukraine kein souveräner Staat sei, sondern ein Teil Russlands. Manch einer werde sagen, dass das eine ungenaue Inter­pretation sei, doch – „Gott sei mit euch“ – handele es sich dabei um die „rudimentärste Interpretation“, so stehe es in der Bibel geschrieben, meint der Politiker und Militär.

So erkläre das Alte Testament den Militärdienst zu einer Verantwortung vor Gott. Im ersten Buch Mose, Genesis, stehe geschrieben, dass „wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn nach seinem Bilde hat Gott den Menschen gemacht“. „Der Mensch selbst muss mit dem Bösen auf der Welt fertigwerden“, schlussfolgert Prilepin. Zudem habe der heilige Johannes Chrysostomos geschrieben: „Wenn jemand nach dem Willen Gottes töten muss, dann ist diese Tötung besser als jedes Wohlwollen. Aber wenn jemand einen anderen verschont und gegen den Willen Gottes Güte zeigt, dann ist die Gnade ein schlimmeres Verbrechen als Mord“, zitiert der Propagandist.

„Es gibt Kriege die spirituell gerechtfertigt und moralisch notwendig sind“

Man könne zwar nicht sagen, dass Christus den Militärdienst gesegnet habe, er habe ihn jedoch auch nicht verdammt, meint der Militärangehörige. Denn er habe Liebe gepredigt und nicht Blutvergießen. Krieg jedoch sei eine Sache von „Blut, Qual, Zerstörung und Tod“, und das Geschäft des Militärs sei es, sich auf einen Krieg vorzubereiten, sagt Prilepin. Dennoch: „Krieg ist unausweichlich und notwendig“ – wenn auch nicht jeder Krieg, schränkt er ein. „Aber es gibt Kriege, die spirituell gerechtfertigt und moralisch notwendig sind.“

„Ein Soldat wie auch ein Regierungsoffizieller tragen eine Waffe, um eine gerechte, notwendige und heilige Sache zu verteidigen: Das Vater- und Mutterland“, erklärt Prilepin. „Die Waffe ist nicht sein einziges, aber sein finales Argument zur nationalen Verteidigung“, führt der Kremlpropagandist aus. Dieses Argument müsse vorbereitet werden – und die Armee tue dies. „Das Argument besteht in dem Fakt, dass es Menschen geben wird, die fähig sind, das Leben und spirituelle Erbe ihrer Leute zu verteidigen.“ Und dabei könne man „sterben, während man tötet, und töten, während man stirbt“, sagt Prilepin.

Der Vaterlandsverteidiger könne das Blut unschuldiger und guter Menschen vergießen. Jenes Blut klebe dann nicht nur an seiner Uniform und seinen Händen, sondern auch an seiner Seele, so der Kremlpropagandist.

Diejenigen, die zu Hause geblieben seien, sollten deshalb für die Soldaten an der Front beten, appelliert der 47‑Jährige. „Eine Seele kann auch verwundet werden“, sagt Prilepin. Deshalb solle man diese mit Aufmerk­samkeit und Fürsorge heilen. „Wenden Sie sich nicht davon ab“, fordert er auf.

Russland und die Ukraine nutzen Religion für ihre Zwecke

Die Kremlpropaganda versucht immer wieder, den Krieg in der Ukraine als einen biblischen Kampf zwischen Gut und Böse zu rechtfertigen, und nutzt generell Religion, um die Ukraine und den Westen als „böse“ darzustellen. So wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Dezember als „Antichrist“ diffamiert. Im Zuge der Diskussionen über den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands hat in der schwedischen Hauptstadt Stockholm im Januar eine Koranverbrennung stattgefunden. Auch dahinter stand offenbar eine prorussische Gruppierung. Die russisch-orthodoxe Kirche steht zudem fest hinter den Kriegs­plänen des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Genauso gebraucht die Ukraine biblische Metaphern, um für Unterstützung zu werben: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar nutzte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Bild des Kampfes David gegen Goliath als Appell an die westlichen Verbündeten, weitere Waffen an sein Land zu liefern. Aktuell befindet sich die ukrainische Regierung im Konflikt mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Diese hat sich zwar offiziell vom Moskauer Patriarchat losgesagt und den Krieg verdammt, wird jedoch von der politischen Führung in Kiew weiterhin der Spionage und Agitation für Moskau verdächtigt.

RND/sic