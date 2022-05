US-Präsident Joe Biden läuft am Weißen Haus an mehreren Journalisten vorbei.

Washington.Die USA wollen der Ukraine offenbar keine Mehrfachraketenwerfer liefern, mit denen möglicherweise russisches Territorium angegriffen werden könnte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir werden der Ukraine keine Raketensysteme liefern“, die Russland erreichen könnten, sagte US-Präsident Joe Biden demnach am Montag bei der Ankunft im Weißen Haus nach einer Reise im Bundesstaat Delaware. Dabei ist unklar, auf welche Systeme sich Biden bezog.

Große Schäden in Sjewjerodonezk: Schwere Kämpfe im Donbass halten an Ukrainische Truppen versuchen, den Vormarsch russischer Streitkräfte in strategisch wichtigen Regionen im Osten des Landes aufzuhalten. © Quelle: Reuters

Zuletzt hatte es Berichte darüber gegeben, dass die US-Regierung es in Erwägung ziehe, fortschrittliche Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Artilleriesysteme MLRS und HIMARS könnten Raketen über Hunderte Kilometer abfeuern, berichtete der Sender CNN am vergangenen Donnerstag unter Berufung auf mehrere Beamte.

Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hieß es weiter. Allerdings sei die US-Regierung zögerlich gewesen, da befürchtet werde, dass die Ukraine die Raketensysteme für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen könnte. Es stelle sich die Frage, ob dies eine russische Vergeltungsmaßnahme zur Folge haben könnte, so CNN.

RND/sic/dpa

