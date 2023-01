„Für den Fall der Fälle“: Verteidigungsminister Pistorius lässt Leopard-Bestand prüfen

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am Freitag in Ramstein verkündet, dass sein Ministerium die Bestände von Leopard-Kampfpanzern bei Industrie und Bundeswehr prüft. Grünes Licht für die Lieferung der Leopard-Panzer gab er jedoch nicht – man wolle nur vorbereitet sein „für den Fall der Fälle“.

Die Bundesregierung bereitet sich auf die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine vor, will aber noch keine endgültige Entscheidung treffen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Freitag vor Journalisten an der US-Militärbasis in Ramstein, er habe seinem Ministerium am Morgen aufgetragen, die Bestände der Leopard-Panzer und ihre verschiedenen Typen innerhalb der Streitkräfte und der Industrie zu prüfen. Im Fokus stünden dabei die Fragen nach der Kompatibilität mit den Systemen der Partner, die Verfügbarkeit der Panzer und die genaue Stückzahl. „Das ist die Vorbereitung auf den Tag, der vielleicht kommen mag“, sagte Pistorius. „Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle.“

Bei ihrem Treffen auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland Pfalz haben die Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe auch über die mögliche Lieferung der Leopard-Kampfpanzer gesprochen, bestätigte Pistorius. „Es gibt kein einheitliches Meinungsbild,“ erklärte er anschließend. Der Eindruck, es gebe eine einheitliche Koalition der Partner und Deutschland stehe im Weg, sei falsch. Pistorius stellte klar: Es gebe viele Verbündete, die die Auffassung teilen, dass es gute Gründe für und gegen die Lieferung des Leopard-Kampfpanzers gebe.

Zuvor hatte Polen den Druck auf Deutschland erhöht und angekündigt, man erwäge deutsche Leopard-Panzer auch ohne Genehmigung an die Ukraine zu liefern. Die Frage der Exportgenehmigungen sei beim gemeinsamen Treffen an diesem Freitag laut Pistorius diskutiert, aber nicht entschieden worden. Polen habe die Drohung, sich über Deutschland hinwegzusetzen und der Ukraine Leopard-Panzer zu überlassen, beim heutigen Treffen nicht wiederholt. Pistorius erklärte zudem, dass die Partner bereits vorbereitend ukrainische Soldaten an Leopard-Panzer ausbilden könnten.

Außerdem sprach der Verteidigungsminister am Freitag auch über weitere Waffenlieferungen Deutschlands. Derzeit bereite man bis zu 40 Marder-Schützenpanzer für die Lieferung in die Ukraine vor, eine ähnliche Anzahl würden auch die USA gerade für den Export an die Ukraine vorbereiten. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte am Marder beginnen.

Selenskyj richtet sich wegen Panzerlieferungen mit deutlichen Worten an Scholz In Kiew blickt man angesichts der schweren russischen Angriffe zugleich angespannt und hoffnungsvoll auf die heutige Militärkonferenz in Ramstein. © Quelle: dpa

„Deutschland wird nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen“, sagte der Verteidigungsminister. Er machte jedoch deutlich: „Priorität Nummer eins ist Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung.“ Deutschland werde daher neben dem schon länger angekündigten Flugabwehrsystems Patriot auch sieben weitere Gepard-Panzer aus Industriebeständen der Ukraine überlassen. Damit seien dann 37 Gepard-Panzer in der Ukraine im Einsatz. Außerdem kündigte er die Abgabe von Lenkflugkörpern für das Luftverteidigungssystem IRIS-T an.

In den kommenden Monaten will Deutschland dann ein weiteres IRIS-T-Luftverteidigungssystem sowie weitere Lenkflugkörper dafür liefern. Dieses „Frühjahrspaket“ habe einen Wert von etwa einer Milliarde Euro. Insgesamt habe die Bundesrepublik laut Pistorius mehr als 3,3 Milliarde Euro investiert.