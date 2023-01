Wagner-Söldnergruppe zeigt Ausweise vermisster Briten - angeblich Leiche gefunden

Nach Krawallen von Bolsonaro-Anhängern: Sicherheitsvorkehrungen in Brasília verschärft

Nach dem Sturm auf den Kongress will die brasilianische Regierung weitere Aktionen von radikalen Bolsonaro-Anhängern verhindern. In der Hauptstadt wurden deswegen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Hunderte Verdächtige befinden sich seit den Krawallen am vergangenen Sonntag weiterhin in Gewahrsam.