„Die überzogenen Erwartungen werden jetzt von der militärischen Realität eingeholt“

„Wir werden alle vorüber­gehend besetzten Gebiete der Ukraine befreien, bis wir die international anerkannten Grenzen von 1991 wieder­hergestellt haben“, sagte Oleksij Resnikow, Verteidigungs­minister der Ukraine. Mantraartig wiederholten er und Präsident Wolodymyr Selenskyj dieses Ziel in den vergangenen Wochen. „Es gibt keine Alternative, als die komplette Befreiung unseres Landes“, bekräftigte Selenskyj. Während das übergeordnete Ziel der Regierung in Kiew klar ist, bleibt offen, welches realistische Ziel die ukrainischen Streitkräfte mit den westlichen Waffen in der aktuell stattfindenden Offensive anvisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit jedem neuen Militärhilfspaket und jedem neuen Waffen­system für die Ukraine waren im Westen die Erwartungen an einen Erfolg der ukrainischen Offensive gestiegen. Doch ein schneller Vormarsch in den ersten Wochen scheiterte an der überraschend starken Gegenwehr der Russen. „Die überzogenen Erwartungen im Westen an die Gegen­offensive werden jetzt von der militärischen Realität eingeholt“, so Militär­experte Nico Lange, Senior Fellow der Zeitenwende­initiative bei der Münchner Sicherheits­konferenz und bis Ende 2021 Chef des Leitungsstabs im Bundes­verteidigungs­ministerium.

Wie sieht ein Erfolg der Offensive in der Ukraine aus?

Lange sagt im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND): „Ein Erfolg dieser Offensive wäre bereits, wenn die Ukraine die wichtigen Eisenbahn­linien durch­trennen und so die logistische Versorgung der Russen im gesamten Kampf­gebiet stoppen könnte.“ Die Folge: Russland könnte dann seine Streitkräfte nicht mehr mit Munition, Treib­stoff und Trink­wasser versorgen und auch keine Truppen mehr ohne Weiteres an andere Front­abschnitte verlegen. „Russland wäre entscheidend geschwächt und ab dem Moment liefe die Zeit für die Ukraine“, sagt Lange. Die russischen Truppen könnten sich nicht mehr versorgen und wären zum Rückzug gezwungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Militär­experte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) meint: „Für die Ukraine ist es ein Erfolg, wenn sie die Oblaste Cherson und Saporischschja zurück­erobern kann.“ Grund­sätzlich verfüge die Ukraine über genügend Streitkräfte, um dieses Ziel zu erreichen. Eine Rückeroberung der beiden Gebiete würde die Landbrücke von Russland zur Krim unterbrechen und die russischen Streitkräfte auf der Halbinsel vom Nachschub auf dem Landweg abschneiden. „Wenn sie weniger Territorium einnimmt, wäre die Offensive kein großer Erfolg“, sagt Gressel. Sollte die Ukraine mehr erobern, wäre das eine echte Überraschung. „Im Moment liegt die Ukraine sicher hinter ihren geplanten Zielen zurück, aber wir befinden uns erst in der ersten Phase der Offensive.“

Vorwurf von Selenskyj: Russland soll Todesopfer angeblich verschwinden lassen „Das russische Böse hat Spezial­einheiten gebildet, um die Leichen beiseitezuschaffen und sie zu verstecken“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. © Quelle: Reuters

Beobachtern zufolge hat die Ukraine bisher zwei Drittel der neu ausgerüsteten Brigaden für die Offensive eingesetzt. Jede Brigade besteht aus 3500 bis 4000 Soldaten, darunter überwiegend ausgeruhte Kräfte mit erfahrenen Kommandeuren. Außerdem verfügen die Brigaden der Ukraine über mehr als 1000 gepanzerte Fahrzeuge und 230 Kampfpanzer.

Schneller Durchbruch der Offensive gescheitert

130 Quadrat­kilometer konnte die Ukraine zurückerobern. Das sind weniger als 0,1 Prozent des von Russland besetzten Territoriums. Bislang ist es den ukrainischen Truppen noch nicht gelungen, bis zur ersten russischen Haupt­verteidigungs­linie vorzudringen. Sie sind bis zu sieben Kilometer vorgerückt und haben lediglich erste Gefechts­vorposten erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Plötzlich ist es egal, wen du liebst“ Sie wollen die Ukraine von russischen Soldaten und von Homophobie befreien: Queere Soldaten kämpfen Seite an Seite mit ihren Kameradinnen und Kameraden an der Front. Der Krieg schweißt zusammen und zeigt, dass es wichtigere Dinge gibt, als wen man liebt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Wir müssen davon ausgehen, dass es bereits in den ersten Tagen der Offensive große Verluste auf ukrainischer Seite gegeben hat“, sagt Experte Lange. Diese Verluste seien aber angesichts der gut ausgebauten Verteidigungs­stellungen zu erwarten gewesen. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Ukraine mit Rettungskette und Militärmedizin viel besser aufgestellt sei als die Russen. „Und die ukrainischen Soldaten haben viel bessere Überlebens­chancen“, fügt er hinzu. Die Fahrzeuge aus dem Westen haben einen guten Schutz, wie Videos der Angriffe zeigen. „Wir sehen bei Angriffen auf Bradley-Schützen­panzer, dass die Fahrzeuge beschädigt werden, aber die Besatzung überlebt“, so Lange.

Sieg nur mit westlicher Hilfe

Ebenso wenig wie ein Ziel für die Offensive kommuniziert wurde, haben auch die westlichen Partner kein Ziel für einen Sieg formuliert. Bundes­kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten zwar immer wieder beteuert, man werde die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen. Was ein Sieg sei, müsse Kiew aber selbst definieren.

„In Wirklichkeit ist der wichtigste Faktor für den Sieg aber die Art, Menge und der Zeitpunkt der Lieferung westlicher Waffen und Munition, was dem Westen einen großen Einfluss auf das Ergebnis gibt“, schreibt Liana Fix vom Council on Foreign Relations in der Zeitschrift „Foreign Policy“. Um sowohl zu optimistische als auch zu pessimistische Erwartungen zu dämpfen, sollten die Ukraine und der Westen einen Etappensieg anvisieren, rät sie, der in diesem Jahr realistisch zu erreichen ist. „Westliche Staats- und Regierungschefs sollten öffentlich erklären, dass ihr Ziel für diesen Sommer die Rückkehr zu den Grenzen von vor 2022 ist und dass sie der Ukraine alles Notwendige liefern werden, um dieses Ziel zu erreichen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überzogene Erwartungen und damit einhergehende Enttäuschungen würde dann der Vergangenheit angehören.