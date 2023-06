Warum Polens Solidarität mit der Ukraine auf dem Prüfstand steht

„Eine Freundschaft für Jahrhunderte“, so beschrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Beziehung zum Nachbarland Polen bei seinem Besuch in Warschau im Frühling dieses Jahres. Etwa eine Million Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine leben heute in Polen, im vergangenen Jahr waren es zwischenzeitlich fast vier Millionen Menschen, die im Nachbarland Schutz suchten. „Die Solidarität ist noch immer groß“, sagt Piotr Buras, Leiter des Warschauer Büros vom European Council on Foreign Relations (ECFR). „Umfragen zeigen zwar, dass die positive Einstellung zur Aufnahme der Geflüchteten etwas zurückgeht – es gibt aber keinen abrupten Zusammenbruch der Solidarität“, sagt Buras im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Polen gilt als größer Unterstützer der Ukraine bei der Aufnahme von Kriegsgeflüchteten. Kein Land hat mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen, als Polen. Hinzu kommen viele, die nur kurz in Polen Halt gemacht haben und dann in anderen europäische Länder weitergezogen sind. Mehr als zehn Millionen Menschen zählte der polnische Grenzschutz im ersten Jahr des Krieges, die die polnisch-ukrainische Grenze überquert haben.

Große Solidarität in Polen mit der Ukraine

Viele Menschen in Polen haben ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen, Tourismusorte stellten freie Ferienwohnungen zur Verfügung, Freiwillige verteilten Spenden. Obwohl die populistische PiS-Regierung seit 2015 eine harte Linie gegen Geflüchtete verfolgt, hält die Solidarität an. Zu den Gründen zählen die historische Erfahrung der Polen und die Sorge, ebenfalls Ziel russischer Invasionsfantasien zu werden. Zudem kamen vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, viele hatten Verwandte in Polen. Die kulturelle Nähe beider Länder und die Ähnlichkeit der Sprachen sind weitere begünstigende Faktoren.

In Umfragen sprechen sich die meisten Polinnen und Polen für die Aufnahme ukrainischer Geflüchtete aus. Doch nur ein Viertel der Befragten meint, dass den Geflüchteten die Chance geboten werden sollte, sich in die polnische Gesellschaft zu integrieren und dauerhaft im Land zu bleiben. „In Polen haben wir sehr wenig Erfahrung mit Einwanderung und es gibt hier keine richtige Integrationspolitik“, sagt ECFR-Experte Buras in Warschau. „Es gibt keinen Plan, es wird alles improvisiert.“

Ukrainische Kinder meist nicht in polnischen Schulen

Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit Kindern, die nach Polen geflüchtet sind. Reguläre Schulen besuchen nur die wenigsten von ihnen. „Wir haben etwa 100.000 Kinder aus der Ukraine, die nicht im polnischen Schulsystem sind“, erklärt Buras. „Das ist ein riesiges Problem für die Integration der Kinder.“ Viele der ukrainischen Kinder und Jugendlichen blieben wohl mittelfristig in Polen, hätten aber ohne Schulunterricht und Ausbildung weniger Chancen in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Soziale Probleme könnten die Folge sein.

Doch die Integration ist nicht die einzige Herausforderung, die Polens Solidarität auf den Prüfstand stellt. Über Monate gab es Proteste polnischer Landwirte, weil das billige Getreide der Ukraine die Preise in Polen drückte. Weil nur wenig über den Seeweg aus der Ukraine verschifft werden konnten, gelangte besonders viel Getreide aus der Ukraine auf dem Landweg nach Polen und in andere europäische Nachbarländer. Häufig blieb das Getreide auf dem Weg in Polen, sorgte für volle Silos und sinkende Preise – und machte den Anbau für polnische Landwirtinnen und Landwirte unrentabel.

Die vorübergehende Lösung sieht vor, dass Polen bis Mitte September kein Getreide aus der Ukraine importiert. Dann muss erneut mit der EU und der Ukraine verhandelt werden. „Der Konflikt um ukrainisches Getreide könnte sich zu einer Gefahr für Polens Solidarität mit der Ukraine entwickeln“, sagt Buras. „Die polnische Regierung hat hier versagt, weil sie monatelang nichts getan hat, um das Problem mit ukrainischem Getreide zu lösen.“ Erst als die Lage eskalierte, sei die Regierung eingeschritten. Die Folge waren Spannungen mit der Ukraine und der EU-Kommission.

EU-Beitritt der Ukraine: weniger EU-Gelder für Polen?

Für die polnisch-ukrainische Getreidekrise wird es auch im September wieder eine Lösung geben, glaubt Buras. Aber die Agrarpolitik der EU bleibt eine riesige Herausforderung. Der Grund: Wenn die Ukraine wie geplant schon bald der EU beitritt, hat sie auch Ansprüche auf Agrarsubventionen aus dem EU-Haushalt. Bisher ist Polen der mit Abstand größte Empfänger dieser Kohäsionsgelder. Der EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski ist selbst Pole und PiS-Politiker und hat den polnischen Landwirten Hilfen in Milliardenhöhe beschert. Nun ist die Sorge groß, dass bei einem EU-Beitritt der Ukraine das meiste Geld an ukrainische Landwirte fließt und nicht nach Polen.

Diese Sorge ist durchaus berechtigt. Denn das derzeitige System sieht flächenbezogene Direktzahlungen vor und eine Übertragung des aktuellen Modells würde große Teile der Gelder an ukrainische Landwirte fließen lassen. Bereits vor der EU-Osterweiterung 2004 gab es Sorgen der alten EU-Mitglieder um ihrer Agrarbudgetzuflüsse. „Ohne eine Reform der europäischen Agrarpolitik wird es nicht möglich sein, die Ukraine in die EU zu integrieren“, sagt ECFR-Experte Buras. Einige Schätzungen gingen davon aus, dass die Ukraine nach der aktuellen Regelung sogar die gesamten Agrarhilfen der EU bekommen würde. „Das Problem muss gelöst werden, damit die Rivalitäten ums Geld innerhalb der EU nicht zunehmen“, sagt ECFR-Experte Buras. Dass aber die Aufnahme der Ukraine in die EU dadurch in Gefahr sei, glaube er nicht.