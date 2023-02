Auffällige Parallelen zum Ersten Weltkrieg: Warum kämpft Russland wie vor 100 Jahren?

Russlands Kriegsführung erinnert immer wieder an die Kämpfe im Ersten Weltkrieg. Doch wie zutreffend ist dieser Vergleich? Der Historiker und Gardekommandant Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer hält diesen Vergleich für richtig und erklärt, warum Russland so vorgeht.

Zermürbende Stellungskämpfe, erbarmungslose Artilleriefeuer, nur wenige Meter Raumgewinn und schwere Verluste auf beiden Seiten. Die Schlachtfelder in der Ukraine werden immer wieder mit denen des Ersten Weltkriegs verglichen. Doch wie zutreffend ist dieser Vergleich?

„Es gibt immer wieder Parallelen in der Kriegsführung“, bestätigt der Historiker und Gardekommandant Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Viele Militärexperten hatten angenommen, dass die Zukunft der Kriegsführung ausschließlich autonomen Systemen wie Drohnen gehört. Diese und viele weitere Aspekte moderner Kriegsführung, die entscheidende Bedeutung haben, seien zwar in diesem Krieg auch sichtbar, so Reisner im Gespräch mit dem RND. „Aber die artilleriestarken Angriffe und die erbitterten Stellungskriege erinnern sehr an die Zeit des Ersten Weltkriegs.“

Russland startet Offensive in der Ostukraine Ukrainische Truppen im Osten des Landes leisten seit Monaten Widerstand. Und zeigten sich auch auf neue Angriffe gefasst. © Quelle: Reuters

In den vergangenen Wochen war diese Form der Kriegsführung unter anderem bei den Kämpfen um Bachmut in der Region Donezk auffällig. Die Stadt ist zwar strategisch von keiner großen Bedeutung, trotzdem waren die Russen entschlossen, die zerbombte Stadt einzunehmen und dafür kompromisslos eigene Soldaten zu opfern.

„Es gibt apokalyptische Drohnenbilder, die Dutzende Leichen in Gräben zeigen“, sagte Reisner schon im November. Ihn erinnerten die Bilder an die Schlacht um Verdun 1916, einen der längsten und tödlichsten Kämpfe im Ersten Weltkrieg. Dabei verfolgt Russland offenbar eine Strategie, die Reisner mit dem Plan von Kriegsminister Falkenhayn im Ersten Weltkrieg vergleicht.

Damals wollten die Deutschen in der sogenannten „Blutmühle“ möglichst viele französische Soldaten gezielt durch immer neue Artillerieschläge töten. „Bachmut hat für Russland den Zweck, dass die Ukraine immer neue Soldaten nachschiebt, die dann im russischen Artilleriefeuer ums Leben kommen“, sagte Reisner, der bis September 2022 Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie in der Wiener Neustadt war.

Auch andere haben den Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg schon gezogen: „Es ist wie in Verdun da draußen“, sagte kürzlich ein Sanitäter der Nachrichtenagentur AFP. Wie damals seien auch die Gefechte in Bachmut lang, blutig und aussichtslos. In den Jahren 1914 bis 1918 starben mehr als 20 Millionen Menschen, etwa die Hälfte davon Zivilisten. „Wir sehen die Version der Schlacht von Verdun im 21. Jahrhundert“, sagt auch der Leiter des Präsidialamts der Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyjs rechte Hand, Andriy Yermak. „Die Kämpfe sind seit Monaten hart.“ Selenskyj selbst verglich ebenfalls die Situation einiger ukrainischer Städte – vor allem Mariupols – mit „den Ruinen von Verdun“.

Satellitenbilder der zerbombten Städte zeigen „Kriegslandschaften, die mit denen des Ersten Weltkriegs vergleichbar sind und völlig zerstörte Orte entlang der gesamten Frontlinie zeigen“, so Nicolas Beaupré, Vorstandsmitglied einer französischen Vereinigung zur Erforschung der Kriegsjahre 1914 bis 1918, AFP.

Russlands intensiver Einsatz von Artillerie hat viele überrascht. „Da war von der ‚Feuerwalze‘ die Rede, mit der man die gegnerischen Truppen überrollt hat“, sagt Reisner im Gespräch mit dem RND. Die Ukraine habe auf einen Bewegungskrieg gesetzt, die Russen dagegen auf einen Abnutzungskrieg, wie es ihn immer wieder im Ersten Weltkrieg gab. Der Grund: „Die Russen haben ihre Stärken in der Abnutzungskriegsführung und haben durch den massiven Einsatz von Artillerie die Ukrainer in die Schützengräben gezwungen.“

In der ukrainischen Stadt Butscha, nördlich von Kiew, wurden Zivilisten mit Splitter­munition getötet, sogenannten Flechettes. Diese Munition mit kleinen Metallpfeilen kam vor allem im Ersten Weltkrieg zum Einsatz, später fast gar nicht mehr, da sie sehr ineffizient ist. Sie gilt als besonders grausam, ihr Einsatz war offenbar ein Racheakt an ukrainischen Zivilisten.

Doch damit nicht genug: Als im Herbst die ukrainischen Truppen die russischen Besatzer überrumpelten und immer weiter vorrücken, ergriffen die russischen Soldaten die Flucht. Sie glaubten, die Ukrainer wären schon hinter ihnen. „Es gibt Dutzende Beispiel in der Kriegsgeschichte, wo sich eine Situation wie im Raum Charkiw abgespielt hat“, sagt Reisner dem RND. Er warnt jedoch, die russische Armee zu unterschätzen. „Es gibt zwar massive Defizite, wie bei der Moral der Truppe und den modernen Waffen, aber die Russen haben immer noch die Faktoren Masse und Zeit auf ihrer Seite.“