„Es ist ein Wunschdenken, dass Russland die Raketen ausgehen“

Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht Fabian Hoffmann, Experte für Verteidigungspolitik, Raketentechnologie und Nuklearstrategie an der Universität Oslo, über die Ausweitung russischer Raketenangriffe in der Ukraine, dem „Wunschdenken“, dass Russland die Raketen und Marschflugkörper ausgehen, und erklärt, wie die Ukraine und der Westen die russische Rüstungsindustrie wirklich zum Erliegen bringen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die Ukraine wochenlang sehr erfolgreich russische Luftangriffe abwehren konnte, häufen sich in letzter Zeit die Treffer. Woran liegt das?

Die Russen haben ihre Luftangriffe mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern ausgeweitet und greifen nun nicht mehr nur die Zentren größerer Städte und andere kritische zivile Infrastruktur an, sondern auch taktische militärische Ziele entlang der Frontlinie, als auch kleinere Städte. Für die Ukraine ist es schwieriger geworden, die Flugabwehrsysteme zu konzentrieren. Die Ukraine hat zwar eine beträchtliche Anzahl westlicher Flugabwehrmittel bekommen, ist aber ein sehr großes Land mit einer langen Frontlinie. Der Aufbau eines flächendeckenden Flugabwehrnetzes mit der jetzigen Anzahl an Flugabwehrsystemen ist praktisch unmöglich. Hinzu kommt, dass die westlichen Partner nicht genügend Flugabwehrmittel an die Ukraine geschickt haben, da sie diese teilweise selbst gar nicht in ausreichenden Mengen besitzen und die westliche Industrie nicht schnell genug produzieren kann.

Erst vor wenigen Tagen ist es den Russen gelungen, ein IRIS-T-Radarsystem zu treffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Fall handelte es sich offenbar um einen taktischen Fehler der Ukrainer. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dieses IRIS-T-Radar nicht vollständig zerstört wurde, sondern noch einsatzfähig ist. Trotzdem hätte es nicht zu diesem Treffer kommen dürfen. Das Radar stand offen und kaum getarnt im Land, und eigentlich würde man ein Punktabwehrsystem wie einen Gepard-Panzer daneben stellen, um genau solche Angriffe abzuwehren. Wir wissen nicht, ob es ein taktischer Fehler des Kommandeurs war, der die Gefahrenlage nicht richtig eingeschätzt hat, oder ob der Ukraine dort die Flugabwehrmittel ausgegangen sind. Wir sprechen nicht nur von großen Flugabwehrsystemen wie IRIS-T, Patriot und NASAM, sondern auch von kleineren wie dem Gepard oder auch elektronischen Flugabwehrsystemen. Von diesen kleineren Systemen hat die Ukraine nicht genug, um alle militärisch relevanten Ziele ausreichend zu schützen. Deshalb kann es immer wieder zu kritischen Situationen kommen.

Hinzu kommt, dass die Flugabwehr auch zum Schutz der Bodentruppen bei Offensiven an der Front benötigt wird.

Ganz genau, Russland setzt inzwischen immer häufiger Kampfjets, Kampfhubschrauber und Kampfbomber an der Frontlinie ein. Die Ukraine ist daher gezwungen, die Flugabwehr direkt an die Front oder kurz dahinter zu verlegen. Sonst müssen die ukrainischen Bodentruppen bei der Offensive jederzeit mit Angriffen aus der Luft rechnen.

Dabei hieß es schon vor Monaten, den Russen gingen Raketen und Marschflugkörper aus. Wie gelingt es Russland nach wie vor, Luftangriffe zu verüben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein Wunschdenken, dass Russland die Raketen ausgehen. Wir gehen davon aus, dass Russland immer noch 50 bis 60 Marschflugkörper pro Monat produzieren kann. Hinzu kommt eine handvoll bodengestützter ballistischer Raketen wie der Iskander. Diese Produktionslinien sind sehr robust und sind trotz der westlichen Sanktionen nicht eingebrochen. Russland bekommt nur kaum noch hochwertige Bauteile und muss auf sekundäre Produkte zurückgreifen. Trotzdem läuft die russische Rüstungsindustrie weiter auf Hochtouren und ist in der Lage, Raketensysteme und andere Waffen herzustellen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich dies in den nächsten Monaten nicht ändern wird. Russland wird immer einen stetigen Nachschub an Raketen haben, nur die Qualität wird aufgrund minderwertiger Bauteile sinken. Das kann dazu führen, dass ein Marschflugkörper sein Ziel gar nicht erst erreicht, weil das Triebwerk oder das Navigationssystem versagt. Große Reserven an Raketen und Marschflugkörpern dürfte Russland aber nicht mehr haben. Was die Russen abfeuern, kommt fast immer frisch aus der Fabrik.

Russland wird immer einen stetigen Nachschub an Raketen haben, nur die Qualität wird aufgrund minderwertiger Bauteile sinken. Fabian Hoffmann, Experte für Verteidigungspolitik, Raketentechnologie und Nuklearstrategie an der Universität Oslo

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen aufgefordert, mehr gegen den Import westlicher Raketenteile durch Russland zu unternehmen. Um welche Bauteile geht es?

Es geht vor allem um Computerchips, die oft aus China nach Russland exportiert werden. In anderen Fällen importieren auch Staaten wie Kasachstan, die noch regen Handel mit Russland betreiben, die Chips aus westlichen Staaten und liefern sie dann an russische Rüstungskonzerne. Die Sanktionen verzögern den Nachschub, aber es ist kaum möglich, Russland vollständig von westlicher Technologie abzuschneiden. Ein vielversprechender Weg ist es, Firmen mit hohen Strafen zu drohen, wenn ihre Technologie auf irgendeinem Weg in Russland landet. Wir sehen bereits, dass einige chinesische Unternehmen keinen Handel mit Russland treiben, weil sie befürchten, vom amerikanischen oder europäischen Markt ausgeschlossen zu werden.

Selenskyj bestätigt Gegenangriffe: Ukrainische Truppen sollen lokale Erfolge erzielen Präsident Selenskyj empfängt Kanadas Premier Trudeau. Angesichts schwerer Gefechte im Süden des Landes spricht er von ukrainischen Gegenangriffen. © Quelle: dpa

Der Iran unterstützt Russland schon lange mit Drohnen und nun offenbar auch mit dem Bau einer Drohnenfabrik in Russland. Gelingt es dem Westen also nicht, die russische Kriegsindustrie zu schwächen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Iran hat eine sehr fähige Raketen- und Drohnenproduktion, verfügt über hochwertige Technologie in diesem Bereich und hat kein Problem damit, diese Technologie nach Russland zu verkaufen. Deshalb ist es für uns sehr, sehr schwierig, Russland in diesem Bereich zu schwächen. Der effektivste Weg, die russische Rüstungsindustrie zu stoppen, wäre, die Industrieanlagen in Russland zu zerstören und die Nachschublinien in strategischer Tiefe militärisch anzugreifen. Das haben wir in allen großen Kriegen des letzten Jahrhunderts gesehen, und auch in der Ukraine sind zu Beginn des Krieges zuerst russische Raketen auf ukrainische Waffenfabriken niedergegangen.

Der Angriff auf russische Rüstungsfabriken ist für die Ukraine aber nicht möglich?

Nein, die Ukraine steht vor dem Problem, dass sie nicht über Waffensysteme mit großer Reichweite verfügt, um die Rüstungsindustrie in Russland gefährden zu können. Im Zweifelsfall können die Russen ihre Rüstungsindustrie weiter ins Hinterland verlagern. Zwar hat es immer wieder Anschläge von Sabotagegruppen auf russische rüstungsrelevante Produktionsstätten gegeben. Das reicht aber nicht aus, um die Rüstungsproduktion wirksam zu unterbinden. Wenn der Westen die russische Rüstungsindustrie wirklich ausschalten wollte, müsste man der Ukraine erlauben, diese Fabriken direkt zu bombardieren und Waffensysteme mit entsprechender Reichweite bereitstellen. Aber das ist im Westen politisch nicht gewollt, es dominiert immer noch die Angst vor einer Eskalation des Kremls. Deshalb gibt es angeblich die Vorgabe, dass westliche Waffen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden dürfen.

Wie ukrainische Kinder zu russischen Patrioten umerzogen werden Verschleppt und umerzogen: In eigenen Lagern, auf der Krim und in Russland, werden Tausende ukrainische Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen, die ihre Identität ausradieren soll. Viele Eltern sind verzweifelt. Die ukrainische General­staats­anwaltschaft ermittelt wegen Kriegsverbrechen in Tausenden Fällen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Sollte es Bewegung in der Politik geben, hat der Westen denn die Mittel für solche Angriffe?

Ja, wir haben auf jeden Fall die notwendigen Systeme dafür. Die Ukraine kann mit den Storm Shadows bisher nur Ziele in bis zu 250 Kilometern Entfernung angreifen. Der nächste Schritt könnten deutsche Taurus-Marschflugkörper mit bis zu 500 Kilometern Reichweite sein. Damit könnte die Ukraine bereits einige rüstungsrelevante Produktionsanlagen treffen. Polen verfügt über JASSM-ER-Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 1000 Kilometern. Damit könnte man also selbst bis nach Moskau schießen. Sie würden eine noch größere Zahl an potenziellen Rüstungsfabriken als Ziel ermöglichen. Die militärische Strategie der NATO-Staaten sieht vor, dass im Fall eines Krieges solche Ziele angegriffen werden. Die Nato würde keinen Krieg führen, bei dem die gegnerische Rüstungsindustrie auf Hochtouren weiterläuft. Wir verlangen also von der Ukraine, dass sie einen Krieg auf eine Art und Weise führt, wie wir ihn selbst nie führen würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir verlangen von der Ukraine, dass sie einen Krieg auf eine Art und Weise führt, wie wir ihn selbst nie führen würden. Fabian Hoffmann, Experte für Verteidigungspolitik, Raketentechnologie und Nuklearstrategie an der Universität Oslo

Die JASSM-ER und die Erlaubnis des Westens würden also einen großen Unterschied für diesen Krieg bedeuten?

Der Unterschied wäre enorm, schon allein bei Taurus-Marschflugkörpern. Hinzu kommt aber, dass die Ukraine eine große Anzahl dieser Waffensysteme braucht. Fünf JASSM-ER helfen nur bedingt, 50 bis 100 könnten den Krieg entscheidend verändern. Dass es bei Langstreckenraketen auf die Masse ankommt, sehen wir auch bei den Storm Shadows aus Großbritannien. Als London die Lieferung bestätigte, gingen Beobachter von ein paar Dutzend, höchstens 100 Stück aus. Aber so wie die Ukraine mit diesem Waffensystem umgeht und mit welcher Intensität sie Storm-Shadow-Raketen abfeuert, muss Großbritannien den ukrainischen Streitkräften deutlich mehr geschickt haben, was die Lage der russischen Streitkräfte deutlich erschwert.

Wie erfolgreich sind die Storm Shadows bislang?

Die Ukraine konnte die Storm Shadows bisher sehr, sehr erfolgreich einsetzen und ich glaube, dass sie auch in dieser Phase der Gegenoffensive eine wichtige Rolle spielen. Die Ukraine greift russische Kommando-, Kontroll- und Munitionsstandorte an und erschwert die russische Planung und Nachschubversorgung erheblich. Hinzu kommt, dass die Ukraine neben den Waffensystemen auch Informationen aus den USA und anderen NATO-Staaten erhält, wo sich relevante Ziele befinden. Das hat in diesem Krieg schon oft den entscheidenden Unterschied ausgemacht und wird es auch weiterhin tun.