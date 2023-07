Was, wenn die Offensive der Ukraine scheitert?

„Es ist Zeit, sich das zurückzuholen, was uns gehört“, schwört der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, seine Soldaten ein. Ein von ihm veröffentlichtes Video zeigt die Kämpfer bei einem Gebet und der Vorbereitung auf die ukrainische Gegenoffensive. Die Hoffnung der Ukraine und ihrer westlichen Partner auf einen Erfolg ist groß. Über Monate hat Kiew modernste Waffen­systeme aus dem Westen erhalten und dort seine Soldaten trainieren lassen. Auf ein Scheitern der Offensive ist der Westen nicht vorbereitet.

„Die ukrainische Armee steht zumindest indirekt unter Erfolgsdruck“, bestätigt Militäranalyst Niklas Masuhr vom Center for Security Studies der ETH Zürich und verweist auf die enormen Mengen an Waffen, Munition und die umfangreiche Ausbildung Tausender ukrainischer Soldaten im Westen. „Mit dem Ausrüstungs­niveau der ukrainischen Armee sind auch die westlichen Ansprüche implizit gestiegen“, sagt Masuhr im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Zwölf Brigaden hat die Ukraine nun mit westlicher Militärhilfe für die Gegenoffensive aufgestellt. Das selbstgesteckte Ziel der Regierung in Kiew lautet, alle besetzten Gebiete zu befreien – auch die Krim. Noch ein zweites Ziel wird im Westen diskutiert: Die ukrainische Armee könnte die russischen Truppen so weit unter Druck setzen, dass der Kreml sich zu Verhandlungen ohne jede Vorbedingungen bereiterklärt. Aber was, wenn Russland weiterhin nicht verhandeln will oder die Offensive der Ukraine kaum Erfolge erzielen kann? Es ist eine unbequeme Frage, die in Militärkreisen inzwischen zunehmend diskutiert wird. Der Chef des ukrainischen Militärnachrichten­dienstes, Kyrylo Budanow, fürchtet: „Ohne Siege werden früher oder später Fragen gestellt, ob es sich lohnt, die Ukraine weiter zu unterstützen.“

Seit Wochen bemüht sich die Regierung in Kiew, die hohen Erwartungen an die ukrainische Großoffensive herunterzuschrauben. Schließlich weiß niemand, mit welchem Ergebnis die Offensive endet. „Wenn die Ukraine am falschen Punkt angreift und dadurch mehr Kräfte verliert als erwartet, wird das den Erfolg schmälern“, macht Christian Mölling deutlich, Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung in Berlin und stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Von den 300 Kampfpanzern, 600 bis 700 Schützenpanzern und 500 Artilleriesystemen, um die der ukrainische Armeechef den Westen gebeten hatte, erhielt er bis zum Sommer nur 60 Prozent. Viele dieser Waffen werden aber zum Ende der Gegenoffensive zerstört sein, unabhängig davon, wie erfolgreich die Offensive ist. Und dann? „Dann geht es ans Eingemachte“, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. „Denn der Westen kann nicht noch einmal dieses Material in kurzer Zeit liefern.“ Und die Ukraine habe keine Material­reserven, um die verschlissenen Kampfverbände noch einmal neu auszurüsten. Reisner macht im Gespräch mit dem RND deutlich, dass es bisher keine langfristige Strategie für die Unterstützung der Ukraine gebe. „Der Westen lebt quasi von Offensive zu Offensive und hofft, dass die Ukraine mit den gelieferten Waffen einen großen Erfolg erzielt.“

Bisher gibt es keine langfristige Strategie für die Unterstützung der Ukraine mit militärischem Gerät. Markus Reinser, Oberst des Generalstabsdienstes beim österreichischen Bundesheer

Immer wieder hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Ukraine zwar die Unterstützung Deutschlands zugesichert – „as long as it takes“. Doch die Bundeswehr leidet ebenso wie andere europäische Armeen selbst unter zunehmendem Mangel an Kriegsgerät und hat Schwierigkeiten, die an die Ukraine gelieferte Waffensysteme und Munitionstypen zeitnah nachzufüllen. Dass sie erneut große Mengen Material an die Ukraine abgeben kann, halten Fachleute für fraglich. „Es wird möglicherweise viele Monate dauern, die ukrainischen Streitkräfte wieder neu aufzustellen und auszurüsten“, so Reisner.

Hinzu kommt, dass bald in einigen Ländern, die besonders wichtig für die Unterstützung der Ukraine sind, Wahlen anstehen – allen voran in den USA 2024. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida und ein Favorit für die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern, sagte im Wahlkampf schon: Der Ukraine gegen Putin zu helfen sei kein „zentrales nationales Interesse“. Ähnlich äußerte sich auch Donald Trump, der den Kampf gegen Russland als ein Problem Europas ansieht, für das die Europäer und nicht die Amerikaner zahlen sollten.

Ohne die USA würde der Ukraine der wichtigste Partner fehlen und das notwendige Kriegsgerät ausgehen. Das weiß auch die Regierung in Kiew, betont DGAP-Experte Mölling. „Die Ukraine wird schon jetzt Planungen für die Zeit nach der Gegenoffensive machen und mit den Rüstungsindustrien weltweit sprechen, auch, um sich unabhängiger von den politischen Symbolentscheidungen westlicher Regierungen zu machen.“ Die Produktion vieler Rüstungsgüter braucht aber eine jahrelange Vorlaufzeit. Die Industrie könnte in einigen Fällen aber vielleicht die Empfänger umsteuern und zum Beispiel Fregatten von den Marinewerften an die Ukraine liefern, so Mölling. In der Vergangenheit hatte die Ukraine bereits einige für Ägypten bestimme Luftverteidigungssysteme erhalten.

Dem Westen dämmert nach und nach, dass die Ukraine auf eine langfristige Unterstützung angewiesen ist. Die Diskussion um westliche Kampfflugzeuge für die ukrainische Luftwaffe sehen Beobachter wie Mölling als einen ersten Schritt, wie sich westliche Partner primär auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine einstellen. Immerhin benötigt die Ausbildung von Pilotinnen und Piloten sowie Mechanikerinnen und Mechanikern viel Zeit, ebenso wie der Aufbau der Infrastruktur. Es ist eine Investition in die Zukunft.

Zu Beginn des Krieges stand Deutschland unter Schockstarre und bis Ende letzten Jahres gab es keine langfristigen Pläne, sagt Mölling, wie man der Ukraine auf lange Sicht helfen will. Hat sich daran etwas geändert? Nur wenig, beobachtet der Experte. „Statt der Bundesregierung treiben vor allem die Natoplanungen und die Rüstungsindustrie die langfristige Unterstützung der Ukraine voran“, sagt er. Ziel sei es, die Ukraine in das westliche Verteidigungssystem zu integrieren, zunächst ganz unabhängig von der Frage der Nato-Mitgliedschaft.

Zur langfristigen Unterstützung gehören auch Militärhilfen für die Zeit nach dem Krieg. Eine Abschreckung gegen Russland, um einen erneuten Angriff auf die Ukraine wenige Monate später zu verhindern. Bisher setzt Putin darauf, dass die russische Rüstungsindustrie mehr produzieren kann, als der Westen der Ukraine zur Verfügung stellt. Ob diese Rechnung aufgeht, werden die nächsten Monate zeigen.