Kiew meldet weiter schwere Kämpfe um Bachmut - Stadt bereits eingekesselt?

Kiew. Russische Truppen haben ihre Sturmangriffe gegen die ostukrainische Stadt Bachmut auch am Freitag fortgesetzt. „Der Feind ist weiterhin bemüht, die Stadt einzukreisen“, teilte der ukrainische Generalstab am Abend in seinem täglichen Lagebericht mit. Eine Serie von Angriffen an verschiedenen Schwerpunkten rund um Bachmut sei von den ukrainischen Verteidigern abgewehrt worden.

Das russische Militär versucht schon seit Wochen, die Stadt zu erobern. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, sagte am Freitag, seine Kämpfer hätten die Stadt fast vollständig eingekesselt. „Es gibt nur noch eine Straße (hinaus)“, behauptete er in einer Videobotschaft. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Wagner-Chef fordert Rückzug ukrainischer Truppen aus Bachmut

In dem Propagandavideo zeigte Prigoschin angebliche ukrainische Gefangene, zwei junge Männer und einen alten Mann. Bachmut werde nur noch von „Alten und Kindern“ verteidigt, sagte er. „Ihr Leben in Bachmut ist kurz - ein oder zwei Tage.“ Er forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, den Verteidigern einen Abzug zu erlauben.

Das Institute for the Study of War (ISW) hatte zuletzt berichtet, dass russische Streitkräfte „innerhalb von Bachmut vorrückten und Bodenangriffe in der ganzen Stadt fortsetzten“.

Die Stadt, die einst 74.000 Einwohner zählte, ist inzwischen weitgehend zerstört. Nach Schätzungen der Behörden leben noch rund 5000 Zivilisten in Bachmut.

