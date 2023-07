Neue Taktik der Ukraine: Werden die Russen jetzt böse überrascht?

„Eine Gegenoffensive ist schwer“, räumt der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Montag ein. „Man darf nicht glauben, dass es ein Kinderspiel wäre.“ Im Zweiten Weltkrieg habe es in der Normandie sieben, acht, neun Wochen gedauert, bis die Alliierten die Verteidigungslinien der Deutschen durchbrochen hätten. „Es ist also keine Überraschung, dass es nicht schnell geht“, sagte er Reportern im Nato-Hauptquartier in Brüssel.

Tatsächlich haben die ukrainischen Streitkräfte innerhalb eines Monats etwa 0,1 Prozent (157 Quadratkilometer) des von Russland besetzten Gebietes in der Ukraine befreit. An einigen Frontabschnitten rückten die Kräfte drei Kilometer vor, an anderen bis zu fünf Kilometer. Die Taktik, mit schnellen Angriffen und dem Überraschungseffekt die Russen zu überrumpeln, ist gescheitert.

Ukraine mit neuer Taktik: Frontalangriffe haben ausgedient

Um die neue Kampfweise der Ukrainer zu verstehen, muss man vor allem das offene weitläufige Gelände im Süden und Osten in der Ukraine betrachten. Schachbrettartig ziehen sich dort die Getreidefelder durch das Land, stets begrenzt durch einzelne Baumreihen. Einige Felder sind beinahe einen Quadratkilometer groß. Bisher hatten die ukrainischen Einheiten versucht, direkt die Felder mit einem Frontalangriff zu überqueren. Dabei wurden sie immer wieder von russischen Kampfhubschraubern und schwerer Artillerie beschossen. Mindestens fünf deutsche Leopard 2A6 und drei deutsche Leopard 2A4 sind zerstört oder stark beschädigt, wie die Plattform „Oryx“ auf Basis verifizierter Bilder und Videos von der Front belegt hat. Auch 25 US-Schützenpanzer vom Typ Bradley, drei Minenräumpanzer und ein Bergpanzer sind außer Gefecht.

Hohe Verluste und wenig Erfolge – die gute Nachricht ist, dass die Ukrainer dies erkannt haben, so Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. „Die Ukrainer haben ihre Taktik geändert und kämpfen sich jetzt entlang der Baumreihen zwischen den Feldern vor“, sagt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die neue Taktik ist erfolgversprechender, weil die Soldaten weniger Spuren für russische Aufklärungssensoren hinterlassen.“ Ein kleiner Trupp Soldaten, der sich mit Unterstützung von ein, zwei Kampffahrzeugen zu Fuß entlang einer Baumreihe vorkämpft, ist schließlich viel schwieriger aufzuspüren und mit Artillerie anzugreifen, als eine große Panzerkolonne. Diese Taktik ist günstig, wenn so viele Drohnen an der Frontlinie umherschwirren, dass sich Angreifer kaum unbemerkt bewegen können.

Taktik bringt Dilemma mit sich

„Wenn die Ukraine eine Baumreihe in Besitz hat, kann sie schweres Gerät nachschieben“, sagt Reisner. Aber auch dies geschehe einzeln, nach und nach, damit der Vorstoß nicht aufgeklärt und das Gerät zerstört wird. Gelinge das, könnten die Russen mit einem plötzlichen Angriff überrascht werden. „Das Dilemma dieser Taktik ist, dass die Truppen nur sehr langsam vorankommen.“

So wie die Ukrainer beim Beginn ihrer Offensive mit Frontaldurchbrüchen gescheitert sind, waren die Russen im Winter bei ihren Angriffen in Wuhledar gescheitert. Die Russen haben festgestellt, dass sie gegen die vorbereiteten Stellungen der Ukraine laufen und dabei schwere Verluste erleiden. Dann änderten sie die Taktik. In Sjewjerodonezk und Lyssytschansk scheiterten die Russen ebenfalls mit ihrer Angriffstaktik im Mai vergangenen Jahres und änderten sie dann. Experte Reisner erinnert die neue Taktik an das russische Vorgehen dort. „Die Ukrainer kämpfen sich jetzt im Süden genauso vor, wie die Russen im letzten Sommer in Sjewjerodonezk: Jeden Tag nur wenige Hundert Meter und mit hohen Verlusten.“

Offensive wird „sehr, sehr blutig“

Bereits vor wenigen Tagen sagte der ranghöchste US-General Mark Milley, die Gegenoffensive werde sehr hart, sehr langwierig und „sehr, sehr blutig“. Die Offensive laufe zwar langsamer als vorhergesagt, dennoch sei er zuversichtlich. Bisher ist es der Ukraine aber nicht gelungen, die durchgehende Verteidigungslinie der Russen zu durchbrechen.

Je weiter die ukrainischen Streitkräfte vorrücken, desto stärker sind sie der russischen Artillerie und den Angriffen aus der Luft ausgesetzt. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, zeigte sich in der „Washington Post“ frustriert, weil die Ukraine weiter auf westliche Kampfjets wartet. „Es ist, als ob wir mit Pfeil und Bogen in die Offensive gehen und jeder sagen würde: ‚Seid ihr verrückt?‘“.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verteidigungspositionen der Russen mit großen Minenfeldern eine gewaltige Herausforderung für die Ukraine darstellen. Das räumte auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Wochenende im Interview mit mehreren Medien ein. Unter Einsatz ihres Lebens müssten die ukrainischen Soldaten am Tag bis zu 300 Meter durch ein Minenfeld robben, um das Gelände für die vorrückenden Truppen zu räumen.

Der Ukraine mangelt es an Langstreckenraketen und Artilleriemunition, vor allem jedoch an Mitteln zur Flugabwehr. Das Problem: Die russischen Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52, auch „Alligator“ genannt, schießen aus acht bis zehn Kilometern Entfernung. „Die Russen greifen aus großer Distanz mit Gleitbomben an, die schwer erreichbar für ukrainische Abwehrsysteme sind“, sagt Reisner. Die ukrainische Flugabwehr, wie der deutsche Gepard-Panzer oder schultergestützte Bodenluftraketen vom Typ Manpads, haben aber nur eine Reichweite von fünf bis sechs Kilometern – die russischen „Alligatoren“ fliegen also außerhalb des gefährlichen Bereichs und sind für die Ukraine unerreichbar. Die vom Westen versprochenen F-16-Kampfjets könnten den Luftraum absichern, so Reisner, kommen für diese Offensive aber zu spät.